Le ministre des Transports, Mohamed El Habib Zahana, a annoncé jeudi à Souk Ahras que la gare ferroviaire ayant fait l’objet d'une opération de réaménagement est désormais prête et sera prochainement rouverte en prévision de la reprise des dessertes sur la ligne ferroviaire Annaba-Souk Ahras (Algérie)-Tunis.

Lors de son inspection des stands des douanes et de la police des frontières dans cette gare, le ministre a appelé à "garantir impérativement la sécurité et les meilleures conditions de repos aux voyageurs se rendant en Tunisie via cette ligne qui sera prochainement relancée et à améliorer la qualité des services".

M. Zahana a salué les efforts des autorités de la wilaya pour réhabiliter cette gare inexploitée depuis plusieurs années, estimant que cela s’inscrit dans le cadre de la volonté politique des autorités algériennes et tunisiennes de relancer cette ligne.

Le ministre a affirmé sur site que "les espaces d’accueil dans cette gare disposent de toutes les conditions de sécurité pour les voyageurs auxquelles veillent les deux directions générales des Douanes et de la Sûreté ainsi que les travailleurs du secteur ferroviaire", ajoutant qu’"il sera procédé parallèlement à la relance du train du littoral depuis Souk Ahras vers les plages des wilayas d’Annaba et Skikda".