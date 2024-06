Le coup d'envoi de finale de la Coupe d'Algérie de football 2024, opposant le MC Alger au le CR Belouizdad, a été décalé d'une heure, soit à 17h00, le vendredi 5 juillet au stade olympique du 5-juillet 1962, a annoncé la Fédération algérienne de football (FAF), jeudi dans un communiqué publié sur son site officiel.

Selon la même source, l'ouverture des portes du stade 5-juillet 1962, pour le grand public, fixée initialement à 10h00, a été également décalée à 11h00.

'' Par ailleurs, la vente des billets pour cette finale se fera le 02 juillet 2024 au niveau des guichets du stade 5-Juillet 1962 pour les supporters du MCA, et au niveau des guichets du stade 20-août 1955 de Belouizdad pour les supporters du CRB'', ajoute le communiqué.

Pour rappel, 40.000 billets ont été réservés pour la finale de la Coupe d'Algérie.

"20.000 tickets seront réservés pour chaque finaliste. Le prix du ticket est fixé à 500 dinars", avait annoncé mercredi la FAF.

Concernant l'emplacement des supporters, "après tirage au sort effectué le mardi 25 juin, en présence des présidents des deux clubs, les tribunes du virage Nord seront réservées aux supporters du CRB, tandis que ceux de virage Sud seront réservées aux supporters du MCA".

Une exposition itinérante du trophée de la Coupe d'Algérie sera organisée. Le trophée sera exposé le dimanche 30 juin au siège de l'entreprise Mobilis, partenaire officiel de la compétition, avant d'être présenté le lendemain (le lundi 1e juillet) au centre culturel Lakhdar Rebbah à la Place du "11 décembre 1960" dans la commune Mohamed Belouizdad pour les supporters du CRB.

Pour les supporters du MCA, le trophée sera présenté à la Place des Martyrs le mardi 2 juillet (sous réserve de confirmation).

Enfin sur le plan médiatique, l'entraîneur en chef de chaque club finaliste animera une conférence de presse le mercredi 3 juillet. Le même jour, une zone mixte sera organisée avec la presse par chaque club finaliste.

Le trophée exposé le lundi 1e juillet à Belouizdad (club)

Le trophée de "Dame Coupe" sera également exposé aux supporters du MC Alger. Le lieu et la date n'ont pas encore été dévoilés.

D'autre part, et en prévision de cette finale inédite entre les deux clubs algérois, le secrétaire général de la Fédération algérienne de football (FAF), Nadir Bouzenad, a dirigé ce mercredi la réunion technique de cette rencontre, au siège de l'instance fédérale à Dely Brahim (Alger), au cours de laquelle il a été question d'aborder les différents points liés à l'aspect organisationnel pour garantir le bon déroulement du match. Le MCA s'est qualifié pour la dixième finale de son histoire, en éliminant en demi-finale le CS Constantine (2-1, a.p), alors que le Chabab, finaliste malheureux de la dernière édition, remportée par l'ASO Chlef (1-2, a.p), a passé l'écueil de l'USM Alger (0-0, aux t.a.b : 3-1). Le "Doyen", sacré champion d'Algérie pour la 8e fois de son histoire vise désormais le doublé, alors que le Chabab, vice-champion, espère sauver sa saison en remportant la Coupe d'Algérie. Pour rappel, les deux clubs comptent 8 Coupes chacun, en compagnie de l'USM Alger et de l'ES Sétif.

40.000 billets mis en vente les 2 et 3 juillet (FAF)

Cette décision a été prise ce mercredi, au cours d'"une réunion technique et de coordination tenue au siège de la FAF (Dely Brahim, NDLR), en présence de tous les intervenants dans l'organisation de cet important évènement sportif. Durant cette réunion, les organisateurs de la finale ainsi que les délégations des deux clubs ont passé en revue tous les aspects règlementaires et organisationnels de la rencontre."

" La délégation officielle de chaque finaliste est composée de 35 membres (joueurs, staffs et dirigeants), conformément au règlement de la compétition", enchaîne la FAF.

Au cours de cette réunion, il a été question également de fixer les couleurs des tenues des deux équipes finalistes : "MC Alger : maillot (vert et bleu), short (bleu), bas (noir), CR Belouizdad : maillot (rouge), short (rouge), bas (blanc)."

