Le milieu offensif du Paradou AC (Ligue 1 algérienne de football) Yacine Titraoui (20 ans), devrait rejoindre la formation du Sporting Charleroi (Div.1 belge) "sous forme de transfert définitif", a annoncé le journal belge Le Soir, mercredi sur son site officiel.

Selon la même source, "un accord est intervenu entre toutes les parties et le joueur du Paradou va donc débarquer chez les Zèbres prochainement."

Considéré comme l'un des joueurs les plus prometteurs du football national, Titraoui a marqué 7 buts lors de la saison écoulée 2023-2024, terminant 2e meilleur buteur de son équipe derrière Adil Boulbina (9 buts).

Titraoui va retrouver au Sporting Charleroi ses deux anciens coéquipiers au PAC : le milieu de terrain Adam Zorgane, transféré en 2021, et l'attaquant Nadir Benbouali, arrivé en 2022.

"Il s'agira d'un transfert définitif et on peut imaginer que le club algérien et Charleroi se seront accordés sur un montant de transfert raisonnable, mais avec un gros pourcentage à la revente pour le Paradou, même s'il ne devrait pas être aussi haut que les 50 % liés au transfert d'Adam Zorgane", précise le journal.

Et d'enchaîner : "Comme ce fut le cas à l'époque avec Zorgane puis Benbouali, les détails administratifs à régler avant qu'il puisse rejoindre la Belgique feront que le joueur ne sera pas disponible tout de suite pour Rik De Mil", explique Le Soir.

"Doté d'une belle cote en Algérie, Titraoui sera chargé de renforcer l'entrejeu carolo avec, chacun l'espère forcément au Mambourg, le même succès que son compatriote Adam Zorgane", conclut la même source.

Pour rappel, Titraoui devait rejoindre au mercato d'hiver du précédent exercice le club français de Montpellier HSC (Ligue 1). Les Montpelliérains avaient formulé une offre d'un million d'euros, mais les négociations avaient échoué.