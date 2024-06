Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Abderrahmane Hammad a révélé, jeudi à Alger, la levée du gel sur plusieurs projets de réalisation et de réaménagement de structures sportives au niveau de nombreuses wilayas du pays.

"Le gel a été levé sur plusieurs projets de réalisation de structures de proximité pour le développement des sports individuels et collectifs à Ain-Defla, Relizane, Mostaganem et Boumerdes qui ont été suspendus ces dernières années", a précisé le ministre en réponse aux questions des députés lors d'une séance plénière à l'Assemblée populaire nationale (APN).

A ce propos, le ministre a cité le projet de réalisation d'un stade de 10.000 places au chef-lieu de wilaya, d'un stade de 5.000 places à la commune de Djendel, deux piscines semi-olympiques, une salle de sport spécialisée à Meliana, des salles omnisports dans les communes de Birbouche et de Tachta, outre une piscine olympique dans la commune de Ain-Defla, une salle aquatique dans la commune d'Arib et un circuit d'athlétisme.

M. Hammad a rappelé, dans ce sillage, le projet de réalisation et d'équipement de la salle omnisport de 500 places à la commune d'El Attaf dont les travaux avancent à plus de 50%, en sus du complexe omnisport à Khemis-Meliana. Répondant à une questions d'un député de la wilaya de Mostaganem, le ministre a fait état de levée du gel sur trois (3) projets de réalisation des complexes sportifs de proximité dans les communes de Sirat, de Souaflia et d'Ain-Boudinar dont les travaux seront lancés au deuxième semestre de l'année en cours, ajoutant qu'il y'avait des projets proposés au titre de l'exercice prochain pour la réalisation des complexes sportifs de proximité et l'équipements des piscines au niveau de plusieurs communes.

Concernant la wilaya de Relizane, M. Hamad a souligné que cette dernière avait bénéficié de projets de réhabilitation et de réaménagement du stade du Maghreb arabe à la commune de Oued-R'hiou conformément aux standards de la FAF et de la CAF épargnant ainsi le club RCB Oued R'hiou de se déplacer et permettant au staff technique de bien préparer les matchs.

Pour accélérer la réalisation du programme de développement de la wilaya de Relizane, le ministre a révélé la création d'une commission ministérielle chargée du suivi et d'accélérer la cadence des travaux pour rattraper le retard accusé, annonçant qu'il effectuera prochainement une visite à cette wilaya pour inspecter ces projets.

La wilaya de Boumerdes a bénéficié également de la levée du gel sur les projets des piscines de proximité au niveau des communes de Hammadi, Boudouaou, Khemis El Khechna, Chabet El Ameur, Thenia et Baghlia, a précisé le ministre, révélant l'inscription de plusieurs projets sportifs en faveur d'autres communes de la wilaya.