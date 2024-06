Le Secrétaire général du ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, M. Lounès Magramane, s’est rendu, mercredi, à Moscou pour présider la troisième session des consultations politiques algéro-russes avec le vice-ministre russe des Affaires étrangères, représentant spécial du président de la Russie pour l’Afrique du Nord et le Moyen-Orient, M. Mikhaïl Bogdanov, indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

"Lors de cette rencontre, les deux parties ont examiné l'état des relations bilatérales et les moyens de renforcer la coopération entre les deux pays, dans le cadre de la poursuite de la mise en œuvre de la Déclaration de partenariat stratégique approfondi, signée à l'occasion de la visite du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, en Russie en juin 2023", précise la même source.

"L'ordre du jour de cette session a également permis un échange de vues sur nombre de questions d'actualité aux niveaux régional et international, notamment les développements au Sahel et dans les territoires palestiniens occupés et la question sahraouie", conclut le communiqué.