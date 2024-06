Chargé par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, M. Ahmed Attaf, a entamé, jeudi après-midi, une visite officielle à Varsovie, capitale de la République de Pologne, indique un communiqué du ministère.

Cette visite vient "concrétiser la volonté commune des deux parties à renforcer les relations historiques liant l'Algérie et la Pologne dans ses différents volets et dimensions, et à intensifier le dialogue politique sur les questions qui s'inscrivent au cœur des préoccupations et des priorités des deux pays au double plan régional et international", a précisé la même source. Dans cette optique, le ministre aura une séance de travail avec son homologue polonais, Radoslaw Sikorski, ainsi qu'une rencontre avec des représentants de la communauté nationale établie dans ce pays ami, a ajouté la même source.