L'Ambassade de l'Algérie à La Haye a abrité, sous la supervision de l'ambassadrice Salima Abdelhak, une rencontre interactive entre les jeunes de la communauté nationale établis aux Bays-Bas et les membres de la caravane "jeune, idée", sous la présidence de M. Anis Bentayeb, son coordonnateur, et ce dans le cadre de la célébration, le 5 juillet prochain, du 62e anniversaire de la fête de l'indépendance et de la jeunesse.

Cette rencontre a été consacrée au débat des réformes économiques qu'a connues l'Algérie, ces dernières années, sous la conduite du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, notamment celles relatives à l'encouragement des jeunes de la communauté à accéder au monde de l'entrepreneuriat et à l'investissement en Algérie.

Les participants à cet évènement, ceux présents au siège de l'ambassade, en tête desquels figure M. Anis Bentayeb coordonnateur de la caravane, ou les intervenants depuis l'Algérie par visio-conférence, ont fait d'importantes interventions, à travers lesquelles, ils ont passé en revue les principales mesures incitatives de l'investissement, les facilitations, ainsi que les réformes légales et juridiques qui visent à encourager les jeunes de la communauté nationale à l'étranger à adhérer au processus de développement que connait l'Algérie.

Cette caravane qui a choisi l'ambassade d'Algérie en Hollande, afin qu'elle soit le fer de lance vers le continent européen, a été accueillie favorablement par les jeunes de la communauté algérienne de la Hollande parmi les compétents, tout en affichant leur admiration pour l'initiative, en louant ses nobles objectifs, de même qu'ils ont apporté des contributions précieuses et constructives qui reflètent leur aspiration à contribuer au développement socio-économique du pays, d'autant plus qu'ils ont fait part de leur disponibilité à mettre les expériences et les expertises acquises à l'étranger, au service de la Patrie. La caravane reflète également l'esprit d'innovation et d'initiative qui caractérise des jeunes d'Algérie, leur foi en la capacité du pays et leur détermination à faire face aux différents défis qui peuvent se dresser face à eux. Ces qualités se veulent de bon augure et viennent à un moment de portée particulière, à la veille de la célébration du 62e anniversaire de la fête de l'indépendance et de la jeunesse, ce qui confère à l'initiative une dimension nationale qui renforce le sentiment d'appartenance à la Patrie, parmi les jeunes de la communauté nationale en Hollande.