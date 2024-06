Les participants à une conférence scientifique organisée, mercredi, par le ministère des Moudjahidine et des Ayants-droit, à la salle des conférences du Musée national du Moudjahid (Alger), ont mis en avant la contribution de l'Algérie à la promotion de la culture de la paix dans le monde.

Organisée sous le thème "Contribution de l'Algérie à la promotion de la culture de la paix dans le monde", la conférence a vu la présence d'une délégation du Programme des bourses d'études des Nations-Unies sur le désarmement.

Dans une communication intitulée "l'Algérie et la consécration de la dimension de la paix et du vivre ensemble dans la monde", le Dr. Ahmed Mizab, spécialiste des études algériennes relatives à la paix, a mis en exergue les efforts de l'Algérie en matière de paix et de coopération, notamment durant la période allant de 1715 à 1830, marquée par la signature de plusieurs conventions et accords avec des pays actifs sur la scène mondiale.

L'intervenant a également mis en avant les valeurs et les qualités du fondateur de l'Etat algérien moderne, l'Emir Abdelkader, lesquelles avaient inspiré l'institution du Droit international humanitaire, des décennies avant l'élaboration des Conventions de Genève.

"Le mouvement national dans son parcours de lutte pour la cause nationale et le recouvrement de la liberté a eu un large impact au niveau international", a-t-il ajouté. "La Déclaration du 1e novembre, considérée comme étant un document référentiel a consacré le concept de l'Etat intégré dans ses dimensions, démocratique et sociale et en matière des libertés et droits de l'homme, l'Algérie ayant réussi grâce à sa lutte et sa Glorieuse guerre pour l'indépendance, à intégrer les grandes interactions mondiales".

De son côté, le chercheur en diplomatie humanitaire, Dr Mustapha Khayati, intéressé particulièrement par le rôle de l'Algérie dans la promotion de la culture de la paix, a axé son intervention sur le Droit international humanitaire durant la période coloniale.

La conférence scientifique a été ponctuée par la projection de deux documentaires sur le rôle de l'Algérie dans la promotion de la culture de la paix et de la tolérance.