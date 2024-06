La résistance populaire d'Ahmed Bey à l'occupation française était le thème d'une conférence organisée en marge de la 55e édition de la Foire internationale d'Alger (FIA).

Lors de cette conférence, organisée par l'ambassade de Turquie (invitée d'honneur de la 55e Foire internationale d'Alger), en collaboration avec l'Agence turque de coopération et de développement (TIKA), le Directeur du laboratoire d'études et de recherches sur le legs ottoman en Algérie relevant de l'Université d'Alger 2, Chakib Benhafri, a affirmé qu'Ahmed Bey était "une des figures emblématiques de la résistance algérienne à l'occupation française", revenant sur les différentes batailles auxquelles il a pris part.

Dans leurs interventions, les chercheurs ont évoqué divers aspect de la vie d'Ahmed Bey, dernier bey de Constantine dans la régence d'Alger, mettant en avant son apport et son rôle en tant que leader de la résistance durant le 19e siècle contre l'entreprise coloniale.

A cette occasion, l'ambassadeur de Turquie en Algérie, M. Muhammet Mucahit Kuçukyilmaz, a indiqué que les archives ottomanes à Istanbul renferment plusieurs documents dignes de recherche se rapportant à l'histoire commune des deux pays.

L'ambassadeur a invité les chercheurs algériens et turcs à "poursuivre les recherches et les études afin d'éclairer les points obscurs de notre histoire commune et de comprendre ce qui s'est passé pour, a-t-il dit, aller de l'avant dans notre relation solide reposant sur l'amitié entre nos deux peuples".

Pour rappel, le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, avait procédé, lundi au Palais des expositions, à l'inauguration de la 55e édition de la Foire internationale d'Alger, à laquelle participe la Turquie en tant qu'invitée d'honneur.