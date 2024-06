Les participants à une conférence sur la bataille d’El Mactaa, organisée jeudi au musée public national "Ahmed Zabana" d’Oran, ont affirmé que cette bataille menée par l’Emir Abdelkader contre l’occupant français était décisive de par son impact militaire et politique.

Lors de cette rencontre organisée par la coordination de citoyenneté durable d’Oran à l’occasion de la commémoration du 189e anniversaire de la bataille d’El Mactaa, Dr Mohamed Bendjebbour, directeur du Laboratoire d’histoire d’Algérie : sources et traductions de la faculté des sciences humaines et islamiques de l’université d’Oran 1 "Ahmed Benbella", a indiqué que lors de cette bataille, qui a eu lieu en juin 1835, l'armée française, dirigée par le général Trézel a subi une lourde défaite.

Ce fut une bataille décisive du point de vue défaite militaire de l'armée française et de son impact politique.

La bataille qui s'est déroulée dans la zone située actuellement au nord de la wilaya de Mascara a constitué, selon le même conférencier, "un point de départ d'une nouvelle et longue phase de la résistance à l’occupation française.

"Les résultats de cette bataille étaient énormes renforçant ainsi la résistance menée par l’Emir Abdelkader", a-t-il souligné.

Pour sa part, Dr Mokhtar Bounegab, enseignant d’histoire de l’université "Mustapha Stambouli" de Mascara a indiqué que la bataille d’El Mactaa où l'armée coloniale a perdu plus de 200 personnes, a permis de renforcer, après moins de trois années de résistance, les rangs de l’armée de l'Emir Abdelkader auquel fut prêté allégeance.

Il a souligné que les résultats de la bataille ont appuyé la détermination des Algériens de vaincre une armée dotée d'équipements et d'artillerie, surtout avec le butin d'armes et de munitions remporté et la capture d’un bon de soldats français, qui ont obligé les forces ennemies à revoir leurs calculs pour faire face aux forces de l’Emir Abdelkader.

Le président de la coordination de la citoyenneté durable, Hamid Guenoun a souligné que la tenue de cette conférence historique vise à faire connaître aux jeunes l’héroïsme du peuple algérien à faire face au colonisateur français et la capacité des Algériens à résister et à relever les défis dans tous les domaines.