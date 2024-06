Le coup d'envoi de la 14e édition du Festival culturel national de marionnettes, placé sous le slogan "théâtre de marionnettes: éducation et culture", a été donné jeudi soir à la maison de la culture "Aissa Messaoudi" d'Ain Témouchent.

Dans un message lu en son nom par le vice-directeur de valorisation des expressions culturelles traditionnelles et populaires au ministère, Abderrezak Baba, la ministre de la Culture et des Arts, Soraya Mouloudji, a souligné que "la wilaya d'Ain Temouchent abrite, quatre jours durant, la célébration de l'art du théâtre de marionnettes qui constituera le terrain d'expression de ce que recèle la vie sociale, comme goûts, idées et ambitions nouvelles".

"Ce festival vise à promouvoir et à activer la vie artistique nationale permettant à différentes troupes théâtrales de se rencontrer dans un événement où se mêleront tous les types d'arts du théâtre de marionnettes", a-t-elle déclaré.

"Il constitue pour la quatorzième fois une rencontre avec les créateurs, avec leurs créations artistiques en compétition pour les prix du festival. Les représentations, dans leurs textes, leur mise en scène, interprétation et leurs décors, constitueront une manifestation de créativité et une image du travail artistique sérieux et objectif, et une opportunité de valoriser la promotion et la commercialisation de notre culture identitaire et de notre patrimoine culturel", a ajouté la ministre.

Mme Mouloudji a également souligné que "ce festival est véritablement considéré comme une vitrine pour le lancement d'initiatives artistiques et créatives, dans une vive démarche pour faire de ce genre théâtral un pilier important de la culture contribuant au développement de la personnalité de l'enfant, à la découverte de vrais talents, à la création d'un facteur de créativité et d'innovation et la consécration des concepts théâtraux chez l'enfant".

La ministre a également rappelé que "ce festival vient en solidarité avec les enfants de Ghaza et comme un engagement de la famille artistique algérienne pour soutenir la position immuable du peuple et de l'Etat algériens soutenant la cause palestinienne juste contre l'agression sioniste brutale, et une occasion pour lever nos voix en vue de défendre les valeurs de la justice et de la paix et un message d'art et de créativité".

La maison de la culture "Aissa Messaoudi", la bibliothèque principale de lecture publique "Malek Bennabi", la salle de cinéma "Soummam" d'Ain Temouchent abriteront des spectacles de marionnettes présentés par les troupes participantes des wilayas de Sidi Bel-Abbes, Skikda, Alger, Tipaza, Mascara et El Bayadh, a indiqué le commissaire du festival, Ali Bouchikhi.

Des représentations de marionnettes sont programmées dans le cadre des activités de proximité dans les communes de Aougbellil, Sidi Ourieche, Hassi El Ghella, Ain Larba, Ouled Kihel, Hammam Bouhadjar et Béni Saf, a-t-il ajouté.

La cérémonie d'ouverture officielle de cette manifestation culturelle a été marquée par un défilé des troupes participantes et une exposition organisée par le commissariat du festival en étroite collaboration avec la troupe d'arts, de la culture et de la créativité de la wilaya d'El Oued.