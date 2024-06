Un hommage a été rendu jeudi par le Théâtre régional Kateb-Yacine de Tizi-Ouzou (TRTO) au dramaturge Omar Fetmouche pour l'ensemble de son parcours artistique et son dévouement au service du 4e art.

La cérémonie a été l'occasion pour plusieurs artistes et amis du dramaturge de lui témoigner leur reconnaissance pour son dévouement et son altruisme tout au long d'un demi siècle de carrière.

Visiblement touché par cet hommage, Fetmouche n'a pas caché son émotion pour cette reconnaissance qui lui est rendue par ses pairs et amis qui sont, a-t-il dit "sa grande famille" au sein de laquelle il a "passé le plus clair de son temps" et auprès de qui il a "toujours trouvé refuge".

Revenant sur son parcours, il a révélé qu'il était "un ruissellement naturel" de ce qu'il a appris de ses aînés, citant, entre autres, Kateb Yacine et Abdelkader Alloula.

Ahcene Azazni, Abderrahmane Zaaboubi, Saïd Zaanoun, Hocine Haroun et Ahmed Khodi, qui ont tous partagé un moment de leur carrière avec lui, ont salué "un homme de cœur qui a tout donné pour le théâtre".

Fetmouche est "un pont entre les générations ancienne et nouvelle. Il a marqué de son empreinte le théâtre national que ce soit en tant que comédien, dramaturge ou metteur en scène", a déclaré Abderrahmane Zaaboubi, directeur du TRTO, qui a partagé une partie de son parcours professionnel avec lui.

Artiste, dramaturge et metteur en scène, Omar Fetmouche, créa en 1976 le mouvement théâtral Menaili (Théâtre amateur), l’école populaire dramatique de Bordj Menaiel (Boumerdes) en 1982 et la compagnie "Sindjab" de la même ville en 1990.

En 1998, il était élu secrétaire général du réseau Algérien de l’Institut international du théâtre méditerranéen et présida aux destinées du théâtre régional de Béjaïa (TRB) pendant 12 années, de 2003 à 2015.

Fetmouche est connu pour sa production théâtrale prolifique, que ce soit en tant que comédien, dramaturge ou metteur en scène. Il a créé et mis en scène une dizaine de spectacles dont "Seta w Dama" pour laquelle il obtint le 1er prix du festival de Mostaganem en 1982.

Pour le théâtre professionnel, on le retrouve dans "Harf B’harf" (1986), "Hzam El Ghoula" (1988), "Rdjal Ya Hlalef" (1989), "Aouicha Ouel Heraz" (1991), "Allam El Baouche" (1993), "El Basma El Majrouha" (1994), "Fatma Nsoumer" (2004), "Wiuhouch.com" (2006) qui est une adaptation du roman "Le fleuve détourné" de Rachid Mimouni (2006) et aussi "Les vigiles" de Tahar Djaout en 2009.

En 2022, il réalisa une fresque artistique avec la participation de 367 artistes à l'occasion du soixantenaire de l'indépendance.

Membre fondateur et cadre du festival du théâtre amateur de Mostaganem depuis 1976, Fetmouche est également expert en art dramatique auprès de l'UNESCO depuis 2013.