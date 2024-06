Les vecteurs aériens des Forces de défense et de sécurité (FDS) du Niger ont suivi plusieurs dizaines de terroristes rescapés de l'attaque de Tassia, survenue mardi, et ils ont neutralisé au moins une trentaine d'assaillants, détruit leurs moyens de guerre et un important plot logistique, a indiqué l'armée dans son bulletin d'information.

L'armée nigérienne a également "arrêté sept terroristes venus se ravitailler au marché de Bandjo, et a saisi une importante quantité de vivres et de chanvres indiens".

Mardi dernier, vingt militaires et un civil ont été tués dans l'ouest du Niger lors d'une attaque perpétrée par une "coalition de groupes armés terroristes", a annoncé le ministère nigérien de la Défense dans un communiqué lu à la télévision.

"Mardi 25 juin aux environs de 10H00 (09H00 GMT), un détachement des Forces de défense et de sécurité (FDS) (...) a fait l'objet d'une attaque par une coalition de groupes armés terroristes aux abords du village de Tassia", indique le ministère, qui fait état de "21 martyrs dont un civil" et "9 blessés pris en charge".