Le bilan de l'agression génocidaire sioniste contre la bande de Ghaza s'est alourdi à 37.765 martyrs et 86.429 blessés, depuis le 7 octobre dernier, ont indiqué jeudi les autorités palestiniennes de la santé.

Selon la même source, l'armée d'occupation sioniste a commis 3 massacres au cours des dernières 24 heures dans la bande de Ghaza, faisant 47 martyrs et 52 blessés.

Les autorités palestiniennes de la santé ont indiqué qu'un certain nombre de victimes palestiniennes se trouvaient encore sous les décombres et sur les routes, et que les forces de l'occupation empêchaient les ambulances et les équipes de la Protection civile de leur porter secours.

Depuis le 7 octobre 2023, l'armée sioniste mène une agression sauvage contre l'enclave palestinienne qui a entraîné des destructions massives d'infrastructures, en plus d'une catastrophe humanitaire sans précédent.

La grave pénurie de médicaments et de carburant : entrave les opérations de sauvetage (UNRWA)

L'Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine (UNRWA) a indiqué jeudi sur sa page officielle de la plateforme X que la grave pénurie de médicaments et de carburant entrave les opérations de sauvetage à Ghaza.

"Les citoyens palestiniens de la bande de Ghaza ont cruellement besoin de soins de santé", a déclaré l'Unrwa, expliquant qu'"un petit nombre de ses centres de santé fonctionnent toujours à Ghaza".

"La grave pénurie de médicaments et de carburant entrave les opérations de sauvetage", a poursuivi l'office, soulignant qu'"un accès sûr et durable à l'aide ne peut plus être retardé".

Dans un contexte connexe, le Bureau de la coordination des affaires humanitaires a déclaré que "l'insécurité et les opérations militaires sionistes dans le sud de la bande de Ghaza, constituent toujours un obstacle majeur aux opérations humanitaires", ajoutant que "la semaine dernière, un certain nombre d'attaques sionistes ont frappé les environs de la zone d'Al-Mawasi, où se sont réfugiées de nombreuses personnes déplacées".

Le Bureau a déclaré que les partenaires travaillant pour soutenir les soins de santé à Ghaza, avertissent que les pannes de courant dues aux pénuries de carburant continuent de mettre en danger la vie des patients gravement malades, notamment les nouveau-nés, les patients dialysés et ceux hospitalisés dans les services de soins intensifs.

Le Conseil norvégien pour les réfugiés met en garde contre une famine imminente

Le Conseil norvégien pour les réfugiés a mis en garde jeudi contre une famine imminente dans le centre et le sud de la bande de Ghaza, théâtre d'une agression sioniste continue depuis environ 9 mois.

Dans un communiqué de presse, le responsable de l'éducation du Conseil, Majed Qishawi, a expliqué, dans sa dernière mise à jour de la situation dans la bande de Ghaza, que la population commençait à souffrir de famine dans la région centrale et dans le sud de l'enclave palestinienne.

Il a ajouté que "tous les indicateurs signalent que nous atteindrons un stade où la population ne trouvera plus rien à manger si le terminal de Rafah, la principale source d'approvisionnement alimentaire, reste fermé".

Et le même responsable de souligner que les rares réserves alimentaires disponibles à Ghaza ne peuvent pas durer éternellement.

Le Conseil norvégien a fait savoir que "la réponse humanitaire au sud de Ghaza s'est presque arrêtée, en raison de l'escalade des problèmes de sécurité, du manque de fournitures et des problèmes de coordination auxquels sont confrontées les organisations humanitaires".

"A mesure que les besoins dans le secteur continuent d'augmenter, la capacité des travailleurs humanitaires à répondre diminue", a souligné le Conseil.

Palestine: appel à imposer un cessez-le-feu à Ghaza en premier lieu pour mettre fin à la crise humanitaire

Le Représentant permanent de l'Etat de Palestine auprès des Nations Unies, Riyad Mansour, a appelé jeudi soir à imposer un cessez-le-feu à Gaza comme un premier pas vers la fin de la crise humanitaire.

S'exprimant lors de la réunion annuelle sur les affaires humanitaires organisée par le Conseil économique et social des Nations Unies à New York, M. Mansour a déclaré que la situation humanitaire en Palestine occupée, y compris à El Qods-Est, se détériore à des niveaux sans précédent en raison des crimes commis par les forces d'occupation et les groupes de colons, en vue de créer un climat forçant le peuple palestinien à fuir sa terre.

L'entité sioniste "nous prive des moyens d’assurer la sécurité et de soutenir la croissance économique, générant ainsi une crise humanitaire d’origine humaine. Et en même temps, cela entrave les efforts de secours visant à y remédier, infligeant à notre peuple des souffrances humaines inimaginables. Il confisque nos terres, déplace notre population par la force, construit des colonies illégales et vole nos ressources, y compris nos recettes fiscales, au mépris total du droit international", a-t-il dit.

Et d’ajouter : "Pour maintenir ces conditions coercitives, l'entité sioniste cible ceux qui soignent, nourrissent et sauvent par des incitations et des attaques militaires, inventant des prétextes et des mensonges sans fondement pour justifier ses actions illégales. Elle attaque nos hôpitaux à Ghaza et à Jénine. Elle cible le personnel humanitaire à El Qods occupée et à Deir al-Balah, et refuse leurs visas d'entrée, les arrête, les torture et en fait des martyrs".

Riyad Mansour a, en outre relevé, que "jour et nuit, les responsables sionistes attaquent les travailleurs humanitaires et les responsables des Nations Unies. Les forces sionistes ont tué les employés de +World Central Kitchen+ à Ghaza et les colons sionistes ont incendié le siège de l’UNRWA à El Qods occupée, mettant ainsi en grave danger la vie des employés des Nations Unies, tant nationaux qu’internationaux".