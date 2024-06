Le ministre des Travaux publics et des infrastructures de base, Lakhdar Rekhroukh, a inspecté, jeudi dans la wilaya de Tebessa, les travaux de renouvellement, de modernisation et de doublement de la ligne ferroviaire minière reliant les régions de Djebel Onk (sud de Tébessa) et Oued Kebrit (limites administratives de la wilaya de Souk Ahras).

Après avoir écouté, dans la commune de Bir El Ater, un exposé détaillé sur l’avancement de ce projet, le ministre, qui effectuait une visite de travail dans la wilaya de Tébessa en compagnie du ministre de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Kamel Baddari, a fait part de sa "satisfaction" quant au rythme imprimé aux travaux qui progressent, a-t-il souligné, "selon le programme établi ".

M. Rekhroukh a indiqué, dans une déclaration à la presse, que les lignes ferroviaires minières font l’objet d’une "grande attention de la part des hautes autorités du pays" et d’un "suivi périodique et personnel" par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune.

Il a souligné que ces projets s’inscrivent "dans le cadre du développement de tous les réseaux ferroviaires et des lignes minières, tant à l’est du pays +mine de phosphate+ qu’à l’ouest +mine de fer+".

Dans l’est du pays, la ligne minière qui s’étend sur un linéaire de 422 km, depuis la wilaya d’Annaba jusqu’au site minier de Bled El Hadba (wilaya de Tébessa), a été subdivisée en 5 tronçons, dont deux dans la wilaya de Tébessa où le premier segment de 152 km, comprenant des travaux de rénovation et de doublement de la voie entre Oued Kebrit et Djebel Onk, est achevé.

S’agissant du second tronçon qui consiste à réaliser une voie ferrée contournant le chef-lieu de wilaya, à travers la zone de Tanoukla (commune de d’El Ma Labiod), sur 43 km, les travaux ont débuté et devraient être réceptionnés d’ici à la fin de 2025, tandis que la ligne reliant les mines de Djebel Onk et Bled El Hadba devrait être livrée en septembre prochain , selon le ministre.

M. Rekhroukh a rappelé l’importance du projet de phosphates intégré, dans la zone de Bled El Hadba, qui verra le minerai produit exporté vers les marchés internationaux, et qui créera des emplois directs et indirects, tout en générant de nouvelles sources de revenus pour le pays en dehors des hydrocarbures.

Le ministre a également souligné que son secteur s’engage à faire respecter les délais impartis pour la livraison du projet afin qu’il coïncide avec le démarrage de l’exploitation des usines de phosphate et l’exportation vers les marchés mondiaux au cours de l’année 2027.

Le ministre des Travaux publics et des infrastructures de base avait entamé sa visite de travail et d’inspection dans la wilaya de Tébessa, aux côtés du ministre de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, en présidant une séance de travail, au siège de la wilaya, au cours de laquelle le directeur de wilaya du secteur, Lakhdar Sid, a présenté un exposé sur l’état des réseaux routier et ferroviaire, ainsi que sur la situation de l’aéroport Larbi-Tébessi, faisant part, à l’occasion, des besoins de la wilaya de Tébessa en matière, notamment, de doublement des routes principales.

Des besoins que M. Rekhroukh a promis de "prendre en charge dans les limites des moyens financiers disponibles" et "en fonction des priorités" afin, a-t-il dit, d’améliorer la fluidité du trafic dans cette wilaya frontalière et d’assurer la sécurité des usagers de la route.