La Caisse nationale de mutualité agricole (CNMA) a réitéré jeudi son engagement à soutenir et à accompagner les agriculteurs, en offrant des produits adaptés à leurs besoins, afin d’atteindre l'autosuffisance alimentaire, relevant la récolte record de blé dur réalisée par l’Algérie cette année.

"L’Algérie célèbre une récolte abondante de blé dur" souligne la CNMA dans un communiqué qui félicite "chaleureusement tous ces progrès et remercie les agriculteurs pour leur contribution essentielle à cette réussite nationale", tout en réaffirmant l'engagement "à soutenir et à accompagner les agriculteurs algériens à chaque étape de leur parcours en offrant des produits adaptés à leurs besoins et aux changements climatiques".

Selon un exposé présenté dimanche dernier lors d'une réunion du Conseil des ministres présidée par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, la production abondante de blé dur, cette année, a permis d'assurer 1,2 milliard de dollars au profit du Trésor public.

Cette réalisation, ajoute la CNMA, ''témoigne des progrès significatifs réalisés dans le secteur agricole, avec un accent particulier sur l'augmentation de la productivité par hectare, essentielle pour répondre aux défis climatiques et économiques auxquels fait face le pays", souligne la CNMA, rappelant que le président de la République a également félicité les agriculteurs pour les récoltes réalisées en matière de blé.

L’assureur public a aussi mis en avant sa collaboration avec les coopératives agricoles et le Conseil national interprofessionnel de la filière céréalière (CNIF-céréales) afin de sensibiliser les producteurs de grandes cultures sur les produits agricoles qui leurs sont dédiés.

Des centres de formation sont également mis à leurs dispositions à titre gracieux pour des journées de vulgarisation touchant les agriculteurs, éleveurs et femmes rurales, indique la même source.

"Ce partenariat stratégique souligne l'importance cruciale d'une coopération efficace pour garantir une sécurité alimentaire durable et vise à renforcer la résilience des exploitations agricoles face aux défis climatiques croissants", affirme le communiqué, estimant que cette année marque "un jalon significatif" dans la quête de l'Algérie de l'autosuffisance alimentaire.

La CNMA réaffirme ainsi son engagement "ferme" à soutenir une vision collective, tout en continuant à fournir des solutions d'assurance adaptées aux besoins spécifiques des agriculteurs.