Une campagne de sensibilisation et d’information sur les méthodes de prévention de la dermatose nodulaire contagieuse bovine (DNC), a été lancée jeudi à Constantine pour cibler des éleveurs de différentes communes de la wilaya , a indiqué, jeudi à l’APS, l’inspecteur vétérinaire, Mourad Benameur.

L’opération initiée par l’inspection vétérinaire relevant de la direction des services agricoles (DSA) de la wilaya a ciblé dans sa première journée les éleveurs bovins des communes de Constantine et d’Ain Smara. Elle est organisée en étroite collaboration avec la chambre de l’agriculture de wilaya (CAW) et de l’antenne locale de l’union nationale des paysans algériens (UNPA), a précisé le même responsable.

Première du genre à l’échelle locale, cette campagne, a-t-il dit, s’inscrit dans le cadre des directives du ministère de l’agriculture et du développement rural visant la prévention et la lutte contre l’apparition des cas de cette maladie enregistrés durant les derniers mois dans plusieurs wilayas de l’Est du pays à l’instar de Mila , de Sétif et de Souk Ahras.

Des équipes de médecins vétérinaires relevant de l’inspection vétérinaire de la wilaya et des cadres spécialisés de la chambre de l’agriculture sont mobilisées afin d’assurer la réussite de cette campagne qui se poursuivra jusqu’au 4 juillet prochain pour toucher l’ensemble des communes de la wilaya.

Affirmant qu’aucun cas de cette maladie, n’a été signalé jusqu’à présent dans la wilaya de Constantine,

M. Benameur a fait part que des mesures préventives ont été prises suite à l’apparition de la dermatose nodulaire contagieuse bovine dans certaines wilayas.

Il s’agit dans ce contexte de la fermeture depuis mardi dernier des marchés à bestiaux dans plusieurs communes, en application de l’arrêté de wilaya 1417 du 25 /06/2024 portant aussi l’interdiction du déplacement du cheptel bovin entre wilayas.

La dermatose nodulaire contagieuse est une maladie virale hautement contagieuse, transmise par des insectes qui affecte les bovins et cause des lésions cutanées et entraîne une diminution de la production laitière, des avortements et des troubles de la fertilité, indique-t-on de même source.

Le secteur agricole dans la wilaya de Constantine compte actuellement environ 40.000 têtes bovines appartenant à près de 1.600 éleveurs adhérant à cette filière agricole, a-t-on appris des responsables de la DSA.