Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Kamel Baddari, a présidé jeudi dans la commune de Boulehaf Dir (wilaya de Tébessa) la cérémonie d'inauguration du nouveau pôle universitaire "chahid Drid Abdelmadjid".

Dans une déclaration à la presse en marge de sa visite de travail dans cette wilaya en compagnie du ministre des Travaux Publics et des Infrastructures de Base, Lakhdar Rekhroukh, M. Baddari a affirmé que cette nouvelle structure universitaire "permettra aux étudiants de mener leurs cursus et recherches scientifiques dans de meilleures conditions, de sorte à former des chercheurs et étudiants innovants qui adhèrent à la vie scientifique et contribueront au processus de développement de cette wilaya frontalière, étroitement lié au secteur de l'enseignement supérieur".

Il a ajouté que l'inauguration de cette structure dotée des commodités nécessaires s'inscrit dans le cadre du programme de travail du gouvernement 2021-2024 visant à consolider les capacités d'accueil des étudiants et leur offrir les services nécessaires.

"L'université de Tébessa a réalisé ses objectifs opérationnels en rapport avec le programme du président de la République et son 41ème engagement visant à faire de l'université un cadre d'enseignement, de développement et d'innovation", a affirmé M. Baddari soulignant que "tous les objectifs ont été atteints avec succès dans le domaine de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique, de l'entrepreneuriat et de l'innovation".

Selon les explications données sur place par le directeur local des équipements publics, Brahim Baouta, en présence du wali, Saïd Khalil, ce nouveau pôle érigé sur une superficie de 45 hectares pour une enveloppe de plus de 4 milliards DA offre 8.000 places pédagogiques réparties sur les deux facultés des lettres et des langues et des sciences humaines et sociales ainsi que l'Institut des activités sportives et physiques.

Le pôle dispose de 16 amphithéâtres, 95 salles, une bibliothèque, un pavillon administratif, 200 bureaux pour enseignants et espaces pour clubs scientifiques, selon le même responsable.

Lors de ses discussions avec des étudiants en marge de l'exposition tenue au nouveau pôle sur les start-up et les projets innovants, le ministre a appelé à diffuser la culture de l'entrepreneuriat dans les milieux estudiantins et à les soutenir dans leurs recherches scientifiques, les exhortant à concrétiser leurs projets, notamment ceux ayant obtenu des brevets d'invention et le label de projet innovant.

Il a également exhorté les autorités locales à mettre en place un environnement favorable à l'accompagnement des étudiants lors des diverses phases de concrétisation de leurs projets.