Le ministre de la Pêche et des Productions halieutiques, Ahmed Badani, a reçu, jeudi, des membres du Bureau de l'Association des armateurs et des professionnels de la pêche de la wilaya de Annaba, qui lui ont exposé leurs préoccupations et suggestions relatives aux questions socio-professionnelles en relation avec l'activité de la pêche, indique un communiqué du ministère.

Lors de la rencontre, M. Badani a salué les différentes initiatives prises par l'association au niveau local, appelant à "œuvrer à les généraliser au niveau national, notamment ce qui concerne "la conclusion d'une convention de partenariat avec la Société nationale d'Assurance (SAA), permettant aux armateurs des bateaux de pêche de la wilaya d'Annaba d'assurer leurs bateaux à des tarifs préférentiels", ajoute la même source.

En outre, le ministre s'est félicité de "la convention signée avec la start-up +Allô Tabibi+ qui assure la prise en charge médicale au profit des marins et de leurs familles au niveau du port, en plus de fournir des services de prise en charge à distance dans des cas exceptionnels".

Enfin, les représentants de l'association ont exprimé "leur volonté de contribuer et d'aider avec tous les moyens possibles dans la recherche des marins disparus suite au naufrage du bateau de pêche au niveau des côtes de la ville de Ghazaouet (Tlemcen)", conclut le communiqué.