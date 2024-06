Le ministre des Affaires religieuses et des wakfs, Youcef Belmehdi a présidé, jeudi dans la wilaya de Relizane, la cérémonie de clôture de l’année 2023-2024 des instituts spécialisés en formation des cadres du secteur.

La cérémonie, qui a eu lieu à l’Institut national spécialisé de formation des corps spécialisés de la direction des affaires religieuses et des wakfs "Sidi Mohamed Belkebir" dans la commune de Bendaoud, a été suivie par visioconférence par les étudiants diplômés des instituts spécialisés en formation des cadres du secteur à travers le pays.

A cette occasion, le ministre a souligné que le système de formation 2023-2024 dans le secteur des affaires religieuses et des wakfs compte aujourd'hui la sortie de 870 diplômés dont des imams, des enseignants du Coran, des muezzins et des préposés (kaïms), dont 24 issus de pays d'Afrique et autres, notant l'inscription pour la première fois dans l'histoire de l'Algérie du rang d'imam prédicateur.

M. Belmehdi a affirmé que "ce nombre d’imams et de cadres religieux sera une pierre angulaire au service de la référence religieuse de l’Algérie, pays des martyrs, à la lumière de la modération dont font preuve les imams".

Dans une déclaration à la presse lors de l'inauguration de la mosquée "Okba Ibn Nafaa" dans la commune de Jdiouia, le ministre a indiqué que cette mosquée s'ajoute aux infrastructures de l'Algérie, faisant savoir que plus de 100 nouvelles mosquées sont ouvertes chaque année à travers le territoire national et que ce nombre a été dépassé au cours du premier semestre de l’année en cours.

Dans ce contexte, il a déclaré que "l’ouverture de nouvelles mosquées à travers différentes régions du pays est une preuve de la bonté originale des Algériens et de leur attachement à leur pays, à leur religion, à l’espoir et à la vie dont le slogan a été prôné par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune pour l’intégrer au développement du pays et au service nos jeunes".

Par ailleurs, le ministre a inspecté le projet de la mosquée-pôle de haï "Ziraiya" de la ville de Relizane dont la réception est prévue, selon l’entreprise en charge des travaux, dans dix mois. A cette occasion, M. Belmehdi a mis l'accent sur la nécessité de rattraper le retard pour sa livraison dans les plus brefs délais.