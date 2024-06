93 % des Français ont déjà souffert des articulations. Des douleurs souvent invalidantes qui nuisent à la qualité de vie et au sommeil. La parade ? Des remèdes ciblés qui soulagent. Les conseils de 5 experts.

En 2016, l'Inserm a mené une enquête sur "Les Français et les rhumatismes". Les résultats de cette étude montraient que les rhumatismes touchent plus de monde qu'on ne croit. La grande majorité des personnes ayant répondu au sondage (93%) avaient déjà eu des douleurs articulaires au moins une fois dans leur vie. 8 Français sur 10 en ont même fait l'expérience plusieurs fois. Et 1 Français sur 2 (1 jeune de 18-24 ans sur 3) avouaient en souffrir au moment de répondre à l'enquête. Les trois quarts d'entre eux reconnaissaient que ces douleurs articulaires avaient un impact sur le sommeil, les loisirs, la vie professionnelle, la vie familiale ou la vie de couple.

PEUT-ON PRÉVENIR LES RHUMATISMES ?

En l'absence de traitement, il est possible d'agir sur les rhumatismes via leur prévention. Les chercheurs conseillent de développer la notion de "capital articulaire", un capital à préserver coûte que coûte tout au long de la vie. "La perte de ce capital aboutit à la sédentarité dont on connaît les conséquences néfastes pour le coeur et les vaisseaux entre autres" soulignent les chercheurs de l'Inserm.

Ce capital ostéoarticulaire repose sur :

Une activité physique adaptée à la maladie ostéoarticulaire.

Une alimentation équilibrée afin d'éviter le surpoids, facteur de risque majeur de rhumatismes.

Un arrêt du tabac et une bonne hygiène buccodentaire, deux facteurs de risque démontrés d'initiation et d'aggravation de la polyarthrite rhumatoïde.

Une prévention des chutes chez la personne âgée responsables de fractures chez des patients ayant une ostéoporose.

QUELS OLIGO-ÉLÉMENTS POUR RENFORCER LES ARTICULATIONS ?

"L'oligothérapie est une bonne approche pour soutenir la fonction articulaire, lutter contre les raideurs et diminuer les douleurs, explique la Dre Martinat. Elle aide à rééquilibrer le terrain et s'associe très bien à la phytothérapie ou l'aromathérapie qui sont plus ciblées."

En pratique, notre experte conseille une association de :

cuivre : l'un des oligoéléments-phares du confort articulaire, pour ses effets anti-inflammatoires et anti-arthrosiques. Une dose tous les matins.

magnésium et potassium : relaxants et décontracturants musculaires. Une dose de chacun trois fois par semaine.

soufre : qui participe à la bonne santé du cartilage articulaire. Une dose quatre fois par semaine. sélénium : anti-inflammatoire et surtout antioxydant. Une dose trois fois par semaine.

À prendre en cure de 4 semaines, à distance des repas. Placez le liquide ou le comprimé sous la langue quelques minutes avant d'avaler.

Nos experts :

Dre Laure Martinat : médecin-anesthésiste, phytothérapeute et aromatologue

Pascale Millier : docteure en pharmacie, auteure du « Grand livre des fleurs de Bach et des élixirs floraux », éd. Eyrolles

Kévin Finel : hypnothérapeute et directeur de l'ARCHE, centre de formation en hypnose

Marie-Noëlle Berry : auteure des Bienfaits de la thalassothérapie (éd. Marabout)

Pascal Grillon : kinésithérapeute et fondateur de Cryopôle, centre de soins par cryothérapie

1/6 - L'eau de mer pour améliorer la reminéralisation

L'eau de mer est particulièrement riche en minéraux et oligoéléments, puisqu'elle en contient autant que notre sang.

Chauffés au-delà de la température de surface de la peau, soit 33- 34 °C , ces minéraux et oligoéléments traversent la surface cutanée et se diffusent via le système sanguin jusqu'aux organes et articulations.

L'os et les articulations sont reminéralisés, et l'inflammation est réduite.

Un atout santé indiscutable en cas d'arthrose, d'arthrite ou de rhumatisme. Même si les températures de l'eau sont rarement de 33 ou 34 °C sous nos latitudes, l'eau de mer aide à gagner en amplitude de mouvement et à dérouiller les articulations.

2/6 - L'hypnose pour soulager les douleurs chroniques

L'hypnose est un état modifié de conscience qui permet de réguler ses émotions, mais aussi ses perceptions. C'est là qu'elle devient très pertinente en cas de douleurs difficiles à juguler et invalidantes comme celles de l'arthrose.

L'hypnose ne va pas agir sur la cause physique de la douleur, mais sur son ressenti. Le bénéfice ? La douleur -une perception subjective, donc modulable est comme mise à distance ou en sourdine.

On peut se faire guider les premières séances et une fois que l'on a compris le fonctionnement, on peut facilement maîtriser l'autohypnose et l'utiliser aussi souvent que nécessaire.

3/6 - La cryothérapie pour stimuler le nerf vague

Le nerf vagal (ou vague) régule le système nerveux autonome (qui gère les fonctions automatiques de l'organisme). Il est ainsi directement impliqué dans la perception de la douleur et dans l'état inflammatoire de l'organisme. La cryothérapie, autrement dit la thérapie par le froid (de - 60 °C à - 110 °C), agit sur deux plans. Son action neurostimulative régule le nerf vague, tandis que le choc thermiqueinduit un relâchement musculaire profond qui soulage les articulations. Pour bénéficier des effets du froid sur la douleur, il est impératif de se tourner vers la cryothérapie corps entier pour que la tête soit également soumise au froid, et de prévoir plusieurs séances.

4/6 - Les huiles essentielles pour limiter les raideurs

En calmant la douleur et l'inflammation, certaines huiles essentielles vont améliorer la mobilité articulaire et donc limiter la raideur. Le massage a en outre un effet “ chauffant ” qui prépare l'articulation, un peu comme le sportif avant l'effort. Les huiles essentielles font ainsi coup double grâce à leurs principes actifs (antalgiques et anti-inflammatoires notamment) et leur mode d'utilisation, le massage. L'huile essentielle de référence en cas de douleurs articulaires est la gaulthérie couchée. Elle s'associe à l'eucalyptus citronné, une HE riche en citronellal aux propriétés anti-inflammatoires efficaces sur les douleurs articulaires et au romarin à camphre, un décontractant musculaire.

5/6 - La musique pour stimuler les hormones du bien-être

Plusieurs études ont montré que la musique permettait de réduire les douleurs chroniques en stimulant certaines parties du cerveau, notamment le circuit de la récompense, qui s'active lorsque l'on ressent du plaisir. Écouter de la musique provoque une augmentation des hormones du bien-être comme la dopamine et les endorphines et une diminution du cortisol, l'hormone du stress. Une étude publiée en 2013 suggère de son côté que la musique aurait des vertus anti-inflammatoires. Des séances de musicothérapie sont d'ailleurs proposées dans certains hôpitaux, centres antidouleur ou centres de thalassothérapie.

6/6 - Les plantes pour réduire l'inflammation

Certaines plantes ont des vertus antalgiques et anti-inflammatoires démontrées. C'est le cas de l'harpagophyton, plus connu sous le nom de "griffe du diable", une plante africaine qui reste la référence en cas de douleurs articulaires. Elle a un effet au moins équivalent aux anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) dans les douleurs dues aux poussées d'arthrose. La reine-des-prés, une plante qui pousse sous nos latitudes, peut aussi réduire douleur et inflammation des articulations. L'harpagophyton se prend en tisane (2,5 g de racine par tasse, 2 fois par jour), ou en gélules de poudre de plante sèche à raison de 6 gélules de 300 mg par jour. La reine-des-prés se trouve sous forme de gélules de sommités fleuries broyées : 1 gélule de 300 mg, 3 fois par jour.