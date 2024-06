Le ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab, a reçu mardi à Alger, la ministre turque de la Famille et des Affaires sociales, Mahinur Ozdemir Goktas, qui accompagne le Vice-président turc, Cevdet Yilmaz, lors de sa visite en Algérie, dans le cadre de la participation de la République de Turquie en tant qu'invitée d'honneur à la 55e édition de la Foire internationale d'Alger (FIA), indique un communiqué du ministère.

Lors de cette rencontre, les deux parties ont passé en revue "les relations de coopération et de partenariat entre les deux pays, qualifiées de stratégiques dans le domaine de l'énergie et des mines et les perspectives de leur développement", soulignant "l'importance de créer une joint-venture dans le domaine de l'exploration et de l'exploitation minière, outre les pourparlers en cours entre Sonatrach et Tosyali pour renforcer la coopération en matière de développement de l'hydrogène, et entre Sonatrach et l'entreprise turque TPAO et Botas dans le domaine des hydrocarbures".

Elles ont également évoqué "les résultats de la 12e session de la Commission mixte intergouvernementale algéro-turque de Coopération économique, scientifique et technique, sous la coprésidence du ministre de l'Energie et des Mines et de la ministre turque de la Famille et des Affaires sociales, tenue le 8 mai dans la capitale turque Ankara".

La réunion de ladite Commission a connu la participation d'un grand nombre de secteurs", ce qui dénote la densité de la coopération sectorielle algéro-turque et l'importance qu'accordent les parties à son renforcement et à son élargissement, dans le contexte de la dynamique marquant les relations algéro-turques, sous la conduite éclairée des deux Présidents, MM. Abdelmadjid Tebboune et Recep Tayyip Erdogan", ajoute la même source.

Les deux parties ont mis l'accent, à cette occasion, sur la nécessité de suivre la mise en œuvre des recommandations de la dernière réunion de la Commission mixte et d'œuvrer à élargir les domaines de coopération et de partenariat de part et d'autre, au regard des potentialités et expertises dont disposent les deux pays dans plusieurs domaines, a conclu le communiqué.

La ministre de la Famille et des Services sociaux de la République de Turquie visite l'entreprise "Lyn Pansements" de Sidi Abdellah à Alger

La ministre de la Famille et des Services sociaux de la République de Turquie, Mahinur Ozdemir Goktas a visité, mardi, en compagnie de la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Kaouter Krikou, l'entreprise pharmaceutique "Lyn Pansements" qui se trouve au pôle pharmaceutique et biotechnologique de la nouvelle ville de Sidi Abdellah à Alger.

Dans une déclaration à la presse en marge de la visite, Mme Goktas s'est félicitée du niveau des relations liant son pays à l'Algérie, relevant la nécessité d'"approfondir les relations de coopération bilatérale, notamment dans le secteur des affaires sociales". Pour sa part, Mme. Krikou a mis en avant la nécessité de "relancer la coopération à travers l'organisation d'une foire conjointe des femmes productrices d'Algérie et de Turquie", ajoutant que cette coopération portait également sur "l'échange d'expertise, notamment dans le domaine de la promotion et de la protection de l'enfance et des personnes à besoins spécifiques".

La ministre turque est arrivée à Alger avec une délégation ministérielle importante dans le cadre de la participation de la Turquie, en tant qu'invité d'honneur, à la 55e édition de la Foire internationale d'Alger (FIA), qui a ouvert ses portes lundi.