Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, M. Ahmed Attaf, a rendu une visite de courtoisie à l'ami de la Révolution algérienne et ancien ministre autrichien de l'Intérieur, M. Karl Blecha, pour le saluer, s'enquérir de son état et lui réitérer notre grande reconnaissance pour son soutien et son engagement en faveur de la Révolution de libération, et ce en marge de sa visite officielle en Autriche, a indiqué mardi un communiqué du ministère.

Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la "consécration des traditions de loyauté et l'hommage que l'Algérie, sous la conduite du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, veille à rendre aux hommes libres de par le monde qui ont soutenu son parcours de lutte et se sont engagés à défendre sa cause juste face au colonisateur", selon la même source.

M. Attaf s'entretient avec plusieurs responsables au siège de l'Office des Nation unies à Vienne

Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf a eu des entretiens bilatéraux avec plusieurs responsables au siège de l'Office des Nation unies à Vienne**, à l'entame de la visite de travail qu'il effectue en Autriche, a indiqué mardi un communiqué du ministère.

Dans ce cadre, M. Attaf s'est entretenu avec le Directeur exécutif de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC), Dennis Thatchaichawalit, avec le Directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), Rafael Mariano Grossi et avec le Secrétaire exécutif de l'Organisation du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires (OTICE), Robert Floyd, précise le communiqué. "Les entretiens avec le responsable de l'ONUDC qui se sont déroulés en présence des chefs de départements de cette instance onusienne, ont porté sur l'état des relations de coopération dans les domaines relatifs à la lutte contre la drogue, le crime organisé et le fléau du terrorisme, en sus des sujets relatifs à la récupération des fonds pillés".

Dans ce cadre, le ministre a "mis l'accent sur l'importance de redoubler d'efforts face aux défis inhérents aux stupéfiants et leurs rapports avec le crime organisé et le financement du terrorisme".

Le ministre a relevé, à ce titre, les efforts colossaux de l'Algérie dans la lutte contre les tentatives de l'inonde de cannabis, stupéfiant le plus répandu dans le contient africain, selon les rapports mondiaux successifs de l'ONUDC", précise le communiqué. Lors de sa rencontre avec le Directeur général de l'AIEA, Rafael Mariano Grossi, le ministre des Affaires étrangères a affirmé "le soutien permanent de l'Algérie à l'Agence et aux efforts de son Directeur général consentis en faveur des pays membres, leur permettant de tirer profit de l'énergie et de la technologie nucléaire à des fins pacifique, au titre de sa présidence tournante"

Les deux parties ont évoqué "l'état de la coopération entre l'Algérie et l'AIEA en matière d'utilisation pacifique de l'énergie et des applications nucléaires dans le cadre des objectifs de développement durable (ODD), examinant les perspectives de renforcer cette coopération, notamment dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord-cadre signé novembre 2023 conformément aux instructions du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, à l'effet d'accélérer le développement de l'utilisation des applications nucléaires dans le domaine de la santé, notamment la lutte contre le cancer, la médecine nucléaire et la radiothérapie".

M. Attaf a rencontré également le Secrétaire exécutif de l'OTICE, auquel il a rappelé "les positions de principe de l'Algérie sur les questions de désarmement et de non-prolifération nucléaires inspirées de son attachement strict au droit international, elle qui a longtemps pâti des séquelles des essais nucléaires français sur l'Homme et l'Environnement". Le ministre a affirmé "la détermination de l'Algérie à continuer à soutenir cette organisation et les efforts de son Secrétaire exécutif à l'effet d'accélérer l'entrée en vigueur du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires", a ajouté le communiqué.