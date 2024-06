Le Croissant-rouge algérien (CRA) a fait don mardi d’une ambulance et d’équipements et produits médicaux au profit d’une école coranique et d’une salle de soins, dans la wilaya de Béni-Abbès.

Il s’agit respectivement de l'école coranique de "Cheikh Ahmed Ben Aissa" de "Zaouia El Kbira" et de la salle de soins de la localité de Bent Echark, relevant de la commune de Ksabi (187 km du chef-lieu de wilaya), ont expliqué des responsables de cet organisme.

La remise de ce don, par la présidente du CRA, Ibtissam Hamlaoui, accompagnée des autorités locales, au cours d’une visite de terrain dans la wilaya, s’inscrit dans le cadre des efforts du CRA pour l’amélioration de la prise en charge sanitaire des habitants des zones éloignées dans la wilaya de Béni-Abbès.

L'initiative vise aussi le renforcement du secteur de la Santé en équipements et produits médicaux pour répondre aux préoccupations des habitants de ces régions, a-t-on souligné.

Au cours du deuxième et dernier jour de sa visite de terrain, la présidente du CRA s'est rendue au siège de la Zaouia de la tarîqa (confrérie) El Moussaoui dans la commune de Kerzaz et celui du comité de wilaya du CRA.