Un programme de visites médicales à domicile au profit des habitants des zones rurales a été lancée, mercredi, dans la wilaya de Constantine à l'initiative du Croissant-Rouge algérien (CRA).

Dans une déclaration à l'APS, le directeur du bureau local du CRA a Constantine, El Hadj Omar Benacer, a précisé que "cette opération s’inscrit dans le cadre des activités médicales et psychologiques d’une caravane de solidarité initiée par les services de son organisme, en coordination avec les assemblées populaires communales(APC)".

Il a indiqué que "des équipes pluridisciplinaires composées de 30 médecins généralistes et spécialistes, 13 psychologues et 1 assistante sociale ont été mobilisées pour assurer la réussite de cette initiative qui a ciblé en une première phase la commune de Beni H’midene (50 km au Nord-Ouest de Constantine)".

M. Benacer a, en outre, indiqué que" le plan d’actions établi par le bureau de Constantine du CRA se poursuivra le mois de juillet prochain pour cibler d’autres communes d’Ouled Rahmoune, d’Ibn Badis et d’Ain Abid", ajoutant que la priorité sera accordée aux personnes âgées et celles aux besoins spécifiques en plus des malades chroniques.

Le même responsable a fait savoir que dans la commune de Beni H’midene , 96 familles résidant dans des mechtas et des hameaux des zones montagneuses, à l’instar de Sidi Idriss, d’Ouled Niya, d’El Marra et d’El Hamri, ont bénéficié de différentes activités dans le cadre de cette caravane humanitaire où plus de 350 consultations médico-psychologiques ont été effectuées, alors que 22 nouveaux cas de personnes atteintes de diabète et d’hypertension âgées entre 40 et 80 ont été dépistés et transférés aux structures de santé pour bénéficier d’un suivi médical régulier. Il a déclaré, dans le même contexte, que des orientations et des conseils ont été prodigués aux familles, en matière de prévention de certaines pathologies et autour des méthodes de vaccination des enfants, ajoutant que des médicaments ont été distribués au profit, notamment des personnes âgées.

Le Bureau local du CRA de Constantine dispose actuellement de trois (3) antennes locales implantées dans les communes d’Ain Smara, de Didouche Mourad et la circonscription administrative Ali Mendjeli, a-t-on conclu.