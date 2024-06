Le dollar montait mercredi dans la foulée de commentaires d'une responsable de la Réserve fédérale (Fed), qui s'est montrée ouverte à des hausses de taux si l'inflation progressait, en amont d'un indice attendu vendredi. Le billet vert progressait face à la monnaie unique qui perdait 0,18% à 1,0695 dollar, mais aussi face à la devise britannique qui reculait de 0,13% à 1,2669 dollar.

Mardi à Londres, la gouverneure de la Fed Michelle Bowman, citée dans le Financial Times, a déclaré qu'elle restait "disposée à augmenter" à nouveau les coûts d'emprunt "si le progrès sur l'inflation s'arrêtait ou même s'inversait", c'est-à-dire si les prix stagnent ou accélèrent de nouveau.

Ces remarques "reflètent le débat au sein de la Fed sur la question de savoir si la banque centrale peut commencer à réduire les taux d'intérêt cette année, ou même avant l'élection présidentielle de novembre", relèvent des analystes.

Dans ce contexte, les prochaines données sur l'inflation vendredi seront particulièrement scrutées par le marché.

Le yen au plus bas depuis 1986 face au dollar

La monnaie japonaise, le yen, a atteint mercredi son nouveau le plus bas depuis 1986 face au dollar. Dans les séances matinales, la devise nipponne perdait 0,37% face au billet vert, à 160,30 yens pour un dollar, peu après avoir atteint 160,39 yens, un plus bas face au billet vert depuis décembre 1986. Le yen s'inclinait aussi de 0,10% face à la monnaie unique européenne, à 171,28 yens pour un euro.

En franchissant de nouveau le palier des 160 yens pour un dollar pour tomber encore plus bas, la devise japonaise évolue à des niveaux similaires à ceux qui avaient engendré les précédentes interventions de Tokyo sur le marché des changes. Les autorités japonaises avaient agi, selon les observateurs, une première fois le 29 avril lorsque le dollar avait atteint 160,17 yens, un plus bas face au dollar depuis 1990, puis de nouveau le 2 mai.

Fin mai, le ministère des Finances avait révélé que le Japon avait débloqué environ 62 milliards de dollars entre fin avril et fin mai pour soutenir sa devise. La monnaie nippone est fragilisée, selon des économistes par la politique monétaire de la Banque du Japon (BoJ), laquelle n'a mis fin qu'en mars aux taux négatifs qu'elle pratiquait depuis 2016, à rebours des autres banques centrales qui relèvent les leurs depuis deux ans face à l'inflation.

L'euro glisse à nouveau: l'incertitude électorale, entre autres, pèse

Face à la devise britannique, l'euro lâchait 0,23% à 84,41 pence. "Les élections législatives françaises, les données médiocres des enquêtes d'activité et l'assouplissement monétaire de la BCE n'aident pas l'euro à s'apprécier", a commenté Kit Juckes de la Société Générale.

Cours de mardi Cours de lundi

20H00 GMT 21H00 GMT

EUR/USD 1,0716 1,0733

EUR/JPY 171,06 171,33

EUR/CHF 0,9584 0,9585

EUR/GBP 0,8441 0,8461

USD/JPY 159,62 159,62

USD/CHF 0,8943 0,8930

GBP/USD 1,2696 1,2686.