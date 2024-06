L'Ethiopie a annoncé mardi un objectif de croissance économique de 8,3 % pour le prochain exercice budgétaire, a indiqué la ministre éthiopienne de la Planification et du Développement, Fitsum Assefa.

Elle a déclaré que le gouvernement prévoyait une croissance économique de 8,3 % pour le prochain exercice budgétaire éthiopien 2024/25 qui commence le 8 juillet. L'objectif visé tient compte de la capacité économique actuelle du pays et de son potentiel futur, conformément aux récentes réformes politiques et budgétaires, a précisé Mme Assefa. Mentionnant les performances positives du secteur macroéconomique au cours des dix derniers mois, Mme Assefa a dit que les indicateurs économiques suggéraient que l'économie du pays était sur la bonne voie pour atteindre le taux de croissance prévu de 7,9 % pour l'exercice budgétaire éthiopien en cours.

Les performances positives actuelles et les perspectives d'avenir dans les principaux secteurs économiques du pays d'Afrique de l'Est - tels que l'agriculture, l'industrie manufacturière, l'exploitation minière et les services - sont considérées comme les principaux facteurs permettant d'atteindre l'objectif de croissance économique de cette année ainsi que l'objectif de croissance économique de 8,3 % prévu pour le prochain exercice budgétaire.

Selon la Banque mondiale, l'Ethiopie, avec 126,5 millions d'habitants, est le deuxième pays le plus peuplé d'Afrique après le Nigeria et l'une des économies les plus dynamiques de la région, avec une croissance de 7,2 % au cours de l'exercice budgétaire précédent (2022/2023).