Le PIB de la Pologne devrait enregistrer l'une des croissances les plus élevées d'Europe, à un niveau estimé de 3,5% en 2025, a rapporté mardi l'agence de presse polonaise PPA, citant un rapport de Santander Bank Polska.

Les économistes de la banque Santander observent que les statistiques de production industrielle montrent une variabilité élevée, toutefois ils sont convaincus que l'économie polonaise est en voie vers une reprise progressive.

"Pour l'année à venir, nous prédisons une légère accélération de la croissance du PIB, jusqu'à 3,5%, avec un risque asymétrique à la hausse et un changement de la structure de croissance : la dynamique de consommation devrait probablement s'estomper en raison du ralentissement de la croissance des revenus réels, tandis que les investissements, fortement soutenus par les dépenses budgétaires, devraient prendre la première place", indique le rapport.

Selon cette étude, la dynamique salariale en 2025 devrait se ralentir, d'un peu plus de 10% actuellement à 7-8%. Cette évolution devrait être soutenue par une inflation plus faible et une augmentation moins importante du salaire minimum. En outre, la progression des salaires dans le secteur public devrait être encore plus modeste cette année.