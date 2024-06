La superficie dédiée à la tomate industrielle à Chlef a été portée durant la présente campagne agricole à 2.700 ha, avec une production prévisionnelle de 2,5 millions de qx, a-t-on appris mardi de la direction de wilaya des services agricoles (DSA).

La filière de la tomate industrielle a réalisé, cette année, ses objectifs d’extension de la superficie dédiée à cette culture, qui est passée de 2.100 ha en 2023 à 2.700 ha en 2024, avec une prévision de production de 2,5 millions de qx de tomates, a indiqué à l’APS, le chef du service production et d’appui technique à la DSA, Youcef Boudjeltia.

Il a noté que la maitrise par les agriculteurs du domaine, des techniques de cette culture "est à l’origine d’une hausse du rendement à l’hectare, fluctuant cette année entre 800 et 1.000 qx/ha", soulignant que la campagne de récolte du produit a déjà été lancée au niveau de nombre d’exploitations agricoles, notamment celles conventionnées avec des unités de transformation de la wilaya de Blida qui ont commencé à réceptionner et à transformer le produit.

A noter que les capacités de transformation à Chlef sont estimées à 49.800 qx de tomates/Jour. L’unité de la wilaya entamera la réception du produit à partir du début juillet prochain, suivant le programme fixé en la matière.

Les premières opérations de collecte de la tomate industrielle à Chlef ont eu lieu dans la région Hechalif de la commune de Sobha, selon le constat fait sur place par l’APS, sachant que les prévisions de la DSA tablent sur une production "abondante", au regard du rendement déjà obtenu estimé entre 800 et 1.000qx/ha.

Les tomates récoltées sont collectées dans un nombre de points avant leur acheminement vers les unités de transformation conventionnées avec les agriculteurs. La wilaya de Chlef compte plus de 480 agriculteurs activant dans la filière de la tomate industrielle, tout en œuvrant à l’augmentation de la superficie dédiée à cette culture suivant les capacités de transformation disponibles, parallèlement à l'encouragement des activités associées à la filière, dont le séchage de la tomate industrielle et son exportation, ainsi que l'introduction de nouvelles technologies dans cette culture. La culture de la tomate industrielle à Chlef est concentrée dans les localités de Sobha, Boukadir, Oued Sly et Ouled Ben Abdelkader. Elle dispose aussi d'une unité de transformation privée d'une capacité estimée à 50.000 qx/Jour, avec possibilité de l’entrée en service "prochainement" d'une nouvelle chaîne de transformation, selon la même source.