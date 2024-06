La Chambre nationale de l'artisanat et des métiers à tenu, mercredi, à l'hôtel El-Riadh à Sidi Fredj (Alger), son Assemblée générale (AG) ordinaire lors de laquelle a été présenté le rapport moral et financier pour l'exercice 2023, avant son adoption.

Cette rencontre à laquelle ont assisté des cadres du ministère du Tourisme et de l'Artisanat, a permis d'examiner plusieurs questions liées notamment aux perspectives de promotion du secteur de l'artisanat et de son rôle dans le développement de l'économie nationale, outre la vulgarisation du produit artisanal national et l'échange d'expériences et d'expertises entre artisans.

La Chambre nationale de l'artisanat et des métiers organise, jeudi un séminaire de formation au profit de 348 membres de son AG sur le développement et la promotion des activités artisanales.