le Secrétaire général du parti du Front de libération national (FLN), Abdelkrim Benmbarek, a affirmé que sa formation politique accordait une importance extrême aux volets économique et social, estimant que la force d'un pays vient de la force de son économie.

M. Abdelkrim Benmbarek s'exprimait ainsi lors d'une journée d'étude organisée, mardi, sur le thème "l'identité économique de l'Algérie, entre influences extérieures et les fondations structurelles locales 1800-2024".

Les participants à cette rencontre ont mis en avant l'importance des composantes de l'identité nationale, dans les domaines économique et social.

Le secrétaire général du FLN a indiqué que "les politiques économiques réussies sont celles qui reposent sur des identités économiques locales et qui s'appuient sur des données historiques, géographiques et humaines", précisant que les choix économiques de l'Algérie n'étaient pas fortuits, mais fondés sur les principes du Mouvement national et des chartes de la Guerre de libération, tels que la Déclaration du 1er novembre 1954, le Congrès de la Soummam (20 août 1956), et les recommandations du Congrès de Tripoli 1962.

Soulignant l'importance de cette rencontre scientifique, M. Benmbarek a affirmé que le FLN "accordait une priorité extrême à de telles approches scientifiques qui permettent de lancer un débat fructueux dans les domaines social et économique, et contribuent à tracer les principaux contours et à arrêter les choix économiques de notre pays".