Le Commandant de la Gendarmerie nationale, le Général-major Yahia Ali Ouelhadj a présidé, mardi à l'Ecole supérieure de la Gendarmerie nationale à Zéralda (Alger), la cérémonie de sortie de six (6) promotions dans plusieurs spécialités, après avoir reçu une formation adaptée aux derniers développements sur le terrain, dans ses volets militaire et universitaire.

Les promotions sortantes baptisées du nom du chahid "Mohand Bouakaz" regroupent la 27e promotion des cours de commandement et d’état-major, comprend des étudiants de Palestine, de la République arabe sahraouie démocratique (RASD), de Mauritanie et du Mali, la 9e promotion des cours de commandement et d’état-major (spécialité soutien logistique), la 65e promotion des cours de perfectionnement, comprenant des étudiants de Tunisie et du Niger, ainsi que la 5e promotion de la formation spécialisée des officiers d'active, dont des étudiants de Palestine, de la RASD, de Mauritanie et du Niger.

Ces promotions comprennent, également la 57e promotion de formation spécialisée pour les élèves officiers d'active, ainsi que le 6e promotion des élèves officiers d'active (Licence en Droit et Sécurité publique)

A cette occasion, le Commandant de la Gendarmerie nationale a inspecté les différentes formations sortantes et remis les grades et les certificats aux majors de promotions

Dans une allocution prononcée à l'occasion, le Commandant de l'Ecole, le Général Mohamed Drani, a salué "les efforts remarquables fournis par cet établissement prestigieux dans la formation des étudiants sur les plans théorique et pratique, leur donnant la capacité à faire face à la vie professionnelle avec dévouement, renforçant ainsi, la sûreté et la sécurité du citoyen".

La cérémonie a été clôturée par une exhibition militaire durant laquelle les officiers sortants ont fait preuve d'une grande maitrise et d'une parfaite harmonie reflétant le haut niveau de la formation qu'ils ont suivie.