Les lauréats des compétitions et concours universitaires, des activités scientifiques, culturelles et sportives organisés par la direction de la Vie estudiantine au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique durant la saison 2023-2024, ont été distingués, mardi à Alger, par le ministre du secteur, M. Kamel Badari qui a présidé la cérémonie de remise des prix, accompagné de hauts responsables d'encadrements pédagogiques de différentes universités et départements sous tutelle.

Lors de cette cérémonie, accueillie dans l'amphithéâtre de la Faculté de Gestion économique de l'Université Alger 3 à Dely Brahim, M. Kamel Badari a rappelé, dans son allocution d'ouverture, que, pour cette année, "un demi million d'étudiants ont animé les activités scientifiques, culturelles et sportives, avant de noter avec satisfaction, la "réalisation des objectifs stratégiques" que l'Université algérienne s'était fixée, parmi lesquels, "la récolte fructueuse de la graine de l'Algérie nouvelle semée par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune.

Soulignant le rôle "considérable qu'incarne l'Université algérienne" dans la promotion de ce nouveau cap prometteur, le ministre de l'Enseignement supérieur et la Recherche scientifique a affirmé que "par la maîtrise de la technologie et de la connaissance, les étudiants algériens sauront conduire l'Algérie à bon port", de manière à lui permettre de maîtriser les technologies nouvelles et répondre "aux besoins socio-économiques" pour faire atteindre ainsi à l'institution qui leur donne le savoir, le statut d"université citoyenne".

Rappelant que l'université, ce "lieu de rapprochement et d'échange entre étudiants de différentes régions d'Algérie", a renoué avec les compétition sportives, M. Badari a souligné la présence de trois étudiants algériens parmi la délégation d'athlètes qualifiés aux Jeux Olympiques de Paris 2024.

Du 22 au 25 juin, une quinzaine de catégories diverses soumises aux compétitions et aux concours, lancés le 19 septembre 2023 depuis l'Université Alger 3, ont constitué l'objet de cette cérémonie de clôture qui "ne répercute qu'une fine partie du programme intense de l'activité scientifique, culturelle et sportive, dans les universités", a expliqué à l'APS, le sous directeur de l'animation en milieu universitaire, Azzeddine Rebiga.

Ainsi et dans des atmosphères de joie et de convivialité, la lauréate du prix du concours de la meilleure programmation robotique, Jomana El Gherbi de l'université de Biskra, a été distinguée pour son projet, "Bus-Link", une application d'une intelligence hautement appréciée qui permet à l'étudiant d'entrer facilement en contact avec le moyen de transport universitaire qu'il compte prendre.

Dans les catégories littéraires du meilleur, "Défi à la lecture", "Auteur-poète", "Nouvelle" et "Prose", les étudiantes et étudiants, Romaissa Souaïdia de Ouargla, Mohamed Lamine Kena de Ghardaïa, Hanane Bensalem de Sétif et Ghania Khelifi d'Oran, ont respectivement été distingués du premier prix, alors que dans les disciplines sportives, le trophée de Champion pour la saison 2023-2024 est revenu, dans la catégorie Foot-Ball aux collectifs masculin et féminin de la Ville universitaire d'Oum El Bouaghi.

Dans les catégories du Basket-Ball, Volley-Ball et Hand-Ball, chez les femmes ou hommes, des Villes universitaires, ont arraché la première place du podium. C'est en cela que les équipes d'Alger (femmes) et Ain Temouchent (hommes), Bejaïa (femmes) et Sétif (hommes), ainsi que Tizi-Ouzou (femmes) et Alger (hommes) ont obtenu la première place respectivement dans leur catégorie et distingués par M. Kamel Badari et les différents responsables universitaires l'accompagnant.

Auparavant, un court document filmé de présentation des différentes activités scientifiques, culturelles et sportives, a été projeté sur le grand écran de l'amphithéâtre, après la visite que M. Kamel Badari a accordée aux stands d'une exposition d'une quinzaine d'universités, représentant plusieurs régions d'Algérie, où différents travaux et activités d'étudiants, dans la littérature, la poésie, la calligraphie, la robotique, les expériences scientifiques, la protection de l'environnement et les arts plastiques, entre autres, ont été mis en valeur.