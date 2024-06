La 18e édition de la fête du bijou de la commune d'Ath Yenni, à 35 km au sud-est de Tizi-Ouzou, se tiendra cette année du 25 juillet au 3 août prochain, a-t-on appris mardi auprès des organisateurs.

Le comité des fêtes de la localité montagneuse, réputée pour sa bijouterie traditionnelle à base d'argent décoré de corail et d'émail, s'est réuni hier soir, lundi, afin d'arrêter la date de la tenue de cette fête, a indiqué à l'APS le président de l'Assemblée populaire communale (APC) d'Ath Yanni, Abdellah Djennane.

Cette manifestation culturelle et commerciale est une opportunité pour les artisans bijoutiers participants de vendre leur production, mais aussi aux amateurs de bijoux traditionnels et aux touristes internes et étrangers, dont de nombreux fidèles à ce rendez-vous, qui visitent la fête, de s'acquérir boucles, bracelets, colliers, fibules ou autres pièces.

"La décision d'organiser la fête en dépit des difficultés liées au manque de la matière première, auxquelles font face les bijoutiers, est dictée par le souci de pérenniser la manifestation et cet art ancestral", a souligné M. Djenane.

Ce responsable élu a noté que les bijoutiers font face, cette année, a "un sérieux problème de manque de la matière première, à savoir le corail, mais surtout l'argent, matériau de base indispensable pour la fabrication du bijou d'Ath Yenni et garantissant, avec le corail et l'émail, son authenticité".

La réunion du comité des fêtes et les débats étaient focalisés sur "la rareté de la matière première, notamment l'argent, et les solutions possibles ainsi que les mécanismes à déployer pour une solution à cette situation", a-t-il déploré.

Toutefois, vu l'apport économique de la fête du bijou à toute la région, ainsi que la dynamique qu'elle génère localement, il a été décidé du maintien de cet événement phare à Ath Yenni car offrant une tribune d'expression aux bijoutiers qui pourront ainsi exposer leurs problèmes en présence des autorités concernées.

D'autres réunions seront programmées ultérieurement afin de tracer le programme de la 18e édition de cette fête.