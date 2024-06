Une cérémonie célébrant la Journée de l'enfant africain a été organisée, mardi en fin d'après-midi, au théâtre de verdure M'Cheddou Salah de la ville de Bouira en présence d'un public nombreux dont des centaines de familles accompagnées de leurs enfants.

Initiée par la maison de la culture Ali Zaâmoum en collaboration avec le comité des fêtes de la ville de Bouira, la cérémonie a été marquée par une série d'activités culturelles et artistiques animées par des artistes et comédiens de l'association du théâtre libre de Bouira.

Le coup d'envoi des festivités a été donné à 18h00 en présence de centaines d'enfants venus des quatre coins de la wilaya en compagnie de leurs familles pour assister aux différents spectacles de magie, de clown, ainsi que de chants et de comédie.

"Ces activités artistiques entre dans le cadre de la célébration de la Journée de l'enfant africain coïncidant avec le 16 juin de chaque année, et aussi dans le cadre du programme d'été destiné aux enfants de la wilaya", a expliqué à l'APS Mokbel Mohand Zine, directeur de la maison de la culture Ali Zaâmoum.

Les gradins du théâtre étaient archicombles et une ambiance de fête et de joie s'est emparée des lieux sous l'effet de la musique et de chants destinés aux enfants, en quête de loisir et de détente en ce début des vacances d'été.

"Je suis venus moi et mes deux enfants pour assister à cette cérémonie organisée à l'occasion de la Journée de l'enfant africain", a confié à l'APS Haroun, un quadragénaire issu de la ville d'Ain Bessam.

Plusieurs dizaines autres familles, issues de M'Chedallah, Haizer, Bechloul, et d'autres communes, ont fait le déplacement en compagnie de leurs enfants jusqu'à la ville de Bouira pour permettre à leurs bambins d'assister au gala et aux spectacles animés tout au long de la cérémonie.