Le bilan de l'agression génocidaire sioniste contre la bande de Ghaza s'est alourdi à 37.718 martyrs et 86.377 blessés, depuis le 7 octobre dernier, ont indiqué mercredi les autorités palestiniennes de la santé.

Selon la même source, l'armée d'occupation sioniste a commis 4 massacres au cours des dernières 24 heures dans la bande de Ghaza, faisant 60 martyrs et 140 blessés.

Les autorités palestiniennes de la santé ont indiqué qu'un certain nombre de victimes palestiniennes se trouvaient encore sous les décombres et sur les routes, et que les forces de l'occupation empêchaient les ambulances et les équipes de la Protection civile de leur porter secours.

Depuis le 7 octobre 2023, l'armée sioniste mène une agression sauvage contre l'enclave palestinienne qui a entraîné des destructions massives d'infrastructures, en plus d'une catastrophe humanitaire sans précédent.

Ghaza: plusieurs martyrs et blessés dans de nouveaux bombardements de l'entité sioniste

Plusieurs Palestiniens sont tombés en martyrs et d'autres ont été blessés, mercredi dans des bombardements de l'entité sioniste ayant ciblé diverses zones de la bande de Ghaza où des dizaines de maisons, de bâtiments, d'appartements résidentiels et de propriétés publiques et privées ont également été détruits, a rapporté l'agence de presse Wafa.

Au 259e jour de l'agression sioniste, 15 Palestiniens sont tombés en martyrs dans un bombardement de l'occupant sioniste ayant visé une maison à Beit Lahia, dans le nord de la bande de Ghaza, souligne Wafa qui cite des sources médicales.

Selon les mêmes sources, plusieurs autres Palestiniens sont tombés en martyrs et d'autres ont été blessés suite à des tirs d'obus de l'armée d'occupation sur divers quartiers de la ville de Ghaza, notamment à Al-Zaytoun, Al-Sabra et Tal Al-Hawa.

L'artillerie de l'occupant sioniste a, en outre, ciblé la zone est du camp de Bureij et des terres agricoles à l'ouest du camp de Nuseirat, au centre de la bande de Ghaza, tandis que des dizaines d'obus ont également été tirés vers les zones nord-est de la ville de Khan Younes.

Au sud de la bande de Ghaza, l'armée d'occupation a fait exploser des immeubles résidentiels à proximité du rond-point de Zoroub, à l'ouest de Rafah, au moment où de violents bombardements d'artillerie ont été signalés dans le centre et l'ouest de la ville.

Le bilan de l'agression génocidaire sioniste contre la bande de Ghaza s'est alourdi mardi à 37.658 martyrs et 86.237 blessés, depuis le 7 octobre dernier, ont indiqué les autorités palestiniennes de la santé.

Les habitants de Ghaza confrontés à un risque imminent de famine (Croissant-Rouge palestinien))

La Société du Croissant-Rouge palestinien a affirmé mercredi que des milliers d'habitants de la bande de Ghaza courent le risque de mourir de faim.

Dans un communiqué repris par l'agence de presse Wafa, la Société a appelé à la nécessité d'acheminer l'aide humanitaire dans les zones nord de la bande de Ghaza et de lever le siège, mentionnant que "l'aide humanitaire aérienne ne répondait pas aux besoins nécessaires pour réduire les taux de faim".

Elle a également appelé "à l'ouverture des points de passage et à l'acheminement de l'aide dans toutes les zones de la bande de Ghaza", soulignant que "l'occupation cible délibérément et continuellement les équipes de secours".

Un rapport international publié mardi a mis en garde contre "le risque élevé de famine dans toute la bande de Ghaza, à la lumière de l'agression sioniste continue et des restrictions à l’accès humanitaire, notant qu’"environ 96 % de la population de Gaza est confrontée à des niveaux élevés d’insécurité alimentaire aiguë".

Le rapport intitulé +Classification intégrée de la phase de sécurité alimentaire + a, en outre, indiqué que l'ensemble de la bande de Ghaza est classée comme étant en état d'urgence, ce qui constitue la quatrième étape de la classification qui précède la famine, la cinquième étape".

Il a, dans le même contexte, souligné que "plus de 495. 000 personnes (22 % de la population) sont confrontées à des niveaux catastrophiques d'insécurité alimentaire aiguë à la cinquième étape, au cours de laquelle les familles sont confrontées à de graves pénuries alimentaires, à la famine et à l'épuisement de leur capacité à faire face.

L'UE et l'OMS signent un accord pour soutenir le système de santé palestinien

L'Union européenne (UE) et l'Organisation mondiale de la santé (OMS) ont signé mercredi un accord de 2,88 millions d'euros pour soutenir le système de santé palestinien, indique le Bureau du représentant de l'union en Palestine.

"Aujourd'hui, l'UE et l'OMS ont signé un accord de 2,88 millions d'euros visant à renforcer le système de financement de la santé et à rationaliser les références médicales, tout en protégeant les patients pauvres et vulnérables. L'accord a été signé au bureau du Premier ministre palestinien en présence du ministre palestinien de la Santé, Majed Abu Ramadan, et du ministre des Finances, Omar al-Bitar", a indiqué la représentation de l'UE sur son site.

L'accord vise, ajoute la source, à "soutenir les efforts du ministère de la Santé pour assurer un accès équitable à des services de santé de qualité à tous les Palestiniens, dans un contexte de situation financière difficile et de conséquences de la guerre à Ghaza".

A cette occasion, l'UE réitère une fois de plus son engagement à soutenir la Palestine dans l'amélioration de ses services publics.

"Ce nouveau partenariat avec l'Organisation mondiale de la santé aidera les autorités palestiniennes dans leurs efforts de réforme du système de santé vers un système plus durable, efficace et équitable", a déclaré le représentant de l'Union européenne, Alexandre Stutzmann.

De son coté, le représentant de l'OMS en Palestine, Richard Peeperkorn, a déclaré que "l'OMS est reconnaissante envers l'Union européenne pour son partenariat de longue date", estimant que ce projet "appuiera le ministère de la Santé dans la mise en œuvre de ses priorités de réforme du financement de la santé".