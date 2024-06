Pas moins de 600 enfants, issus de familles démunies de la wilaya d’El-Meniâa, bénéficieront, au titre de la saison estivale 2024, des camps d’été dans des villes côtières du pays, a-t-on appris mardi de la direction locale de la Jeunesse et des sports (DJS).

Les camps d'été qui profitent également aux adhérentes d’associations, des maisons de jeunes et des scouts musulmans algériens sont scindés en six sessions d’une dizaine de jours chacune.

Par souci d’assurer un séjour agréable aux enfants de la wilaya, l’on relève la mobilisation des encadreurs et animateurs ayant d’ores et déjà bénéficié de stages de formation, en sus des psychologues dans le but d’une meilleure prise en charge des estivants.

Un premier contingent d’estivants composé de 100 enfants s’était ébranlé samedi dernier à destination de la ville côtière de Zéralda (Alger), a signalé la même source.

La wilaya d'El-Meniâa renferme plusieurs structures et installations juvéniles, dont une piscine semi-olympique au chef lieu de la wilaya, une autre de proximité dans la commune de Hassi-Lefhal, et d’autres bassins de natation existants au niveau d’autres localités et cités.

Le programme arrêté par la DJS en prévision de la saison estivale comporte une série d’activités sportives et récréatives, dont des tournois sportifs dans différentes disciplines, football et boulisme.