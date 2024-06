Au total, 46 zones d’extension touristique (ZET) ont été créées et classées à traves sept wilayas relevant de l’Agence nationale du foncier touristique de la région d’Annaba, apprend-on mardi de cette agence.

L’ensemble de ces ZET s’étendent sur 17.356 hectares à travers des wilayas de l’Est du pays (Annaba, Skikda, El Tarf, Souk Ahras, Jijel, Khenchela et Batna), a précisé à l’APS Mme Radia Ghenaï, architecte chef de projets à l’agence en marge de la célébration de la journée nationale du tourisme à la maison de la culture sous le slogan "presse engagée, tourisme leader", ajoutant qu’il sera procédé prochainement à l’élaboration des plans d’aménagement de ces zones.

Dans la wilaya de Souk Ahras, trois ZET ont été créées et classées à Messid à 1.400 mètres d’altitude dans la commune d’Ouled Driss (67 hectares), dans la commune de Khemissa (20 hectares) et à Lebtom dans la commune de Taoura (109 hectares), a précisé la directrice de wilaya du tourisme et de l’artisanat, Ismahane Zahoui.

Selon la même responsable, ces ZET dont le dossier est au ministère de tutelle pour approbation sont appelées à accueillir 1.850 lits et générer 2.315 emplois.

Dans une communication donnée à l’occasion, l’universitaire, Tayeb Bouraoui a estimé que les médias et les plateformes numériques jouent un rôle dans la consolidation du tourisme domestique par la promotion, la sensibilisation et la stimulation de la demande tout en permettant des échanges interactifs et une communication en continue.