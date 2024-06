La directrice générale de l’Agence nationale de gestion du microcrédit (ANGEM), Souad Bendjemil, a révélé mardi à M’sila que 900 cadres ont été mobilisés dans le cadre du programme "Tamkine" lancé dernièrement par l’Agence pour l’accompagnement de proximité et la formation des porteurs de micro-projets dans le domaine de l’entrepreneuriat.

Dans une déclaration à la presse en marge de l’ouverture du 1er Salon local des micro-activités à l’incubateur de l’Université "Mohamed Boudiaf" de M’sila sous le thème "le micro-crédit, un mécanisme générateur d’activité économique", Mme Bendjemil a souligné que cette mesure "est un effort supplémentaire de services non-financiers assurés par l’ANGEM et dirigés vers le soutien de la diversification des activités et des idées de projets innovants".

Elle a également affirmé que de pareilles mesures "traduisent l’orientation de l’ANGEM vers les jeunes, l’exposition des objectifs du dispositif et la présentation de projets réussis de jeunes financés par l’Agence".

La même responsable a réitéré l’engagement de l’ANGEM à respecter les directives du ministre de l’Economie de la Connaissance, des Start-up et des Micro-entreprises pour la mise en œuvre des orientations du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune visant à mettre sur pied une économie fondée sur les micro-entreprises et les start-up jouissant d’un potentiel important en termes d’innovation et de création d’emplois.

"Un des plus importants pas a été en cela le lancement depuis la wilaya d’Adrar du programme "Tamkine" dédié à l’accompagnement de proximité des porteurs de micro-projets et l’aplanissement des difficultés qu’ils rencontrent", a-t-elle encore souligné.

Dans le même contexte, Mme Bendjemil a considéré que les salons sont " une opportunité de mettre en lumière les innovations et de les concrétiser effectivement par de jeunes entrepreneurs et de présenter les réussites de jeunes après avoir été soutenus par les dispositifs publics mis en place au service du citoyen et de l’économie".

La responsable de l’ANGEM a présidé en compagnie du wali, Nedjemedine Tiar l’ouverture du Salon de wilaya des micro-activités qui regroupe pendant deux jours 15 micro-entreprises créées dans le cadre du dispositif ANGEM.