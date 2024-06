Quatre personnes ont perdu la vie en gravissant le mont Fuji, a rapporté un média japonais mercredi, quelques jours avant l'ouverture de la saison d'ascension.

Trois dépouilles ont été découvertes près du cratère du volcan alors que des sauveteurs étaient à la recherche d'un Tokyoïte porté disparu. Après avoir escaladé la plus haute montagne du Japon, ce dernier avait envoyé à sa famille des photos prises depuis le sommet dimanche, a rapporté le diffuseur national de TV et radio NHK.

L'identité des trois victimes n'a pas encore été confirmée, a ajouté NHK. Par ailleurs, un alpiniste a contacté mercredi la police depuis un sentier à proximité du sommet pour indiquer qu'une personne qui l'accompagnait avait perdu connaissance, a rapporté le média nippon.

L'individu, malade, a été transporté à l'hôpital où son décès a été constaté, d'après la même source.

Les autorités mettent en garde les alpinistes contre les risques de l'ascension du mont Fuji, où les sentiers de randonnée vont ouvrir officiellement lundi prochain.

Le mont Fuji est couvert de neige pendant la majeure partie de l'année et, lors de la saison d'ascension qui va de juillet à septembre, plus de 220.000 visiteurs s'aventurent sur ses pentes rocheuses et abruptes.

Beaucoup grimpent durant la nuit dans le but d'assister au lever du soleil et certains tentent d'atteindre le sommet, qui culmine à 3.776 mètres d'altitude, sans faire de pause, risquant de tomber malade ou de se blesser.