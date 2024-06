Au moins cinq personnes sont mortes dans un accident de la route survenu mardi à la falaise de Dschang dans le département de la Menoua, dans la région de l'Ouest du Cameroun, ont rapporté des sources médiatiques.

Un minibus de transport en commun parti de Bamenda, dans la région du Nord-Ouest, pour Douala, capitale économique du pays, aurait perdu ses freins sur la falaise, terminant sa course dans le précipice, selon la même source.

Le bilan provisoire fait état de cinq morts et 25 blessés. Les éléments des forces de maintien de l'ordre se sont déployés sur le lieu et ramené les morts et blessés à l'hôpital régional annexe de Dschang.

Les causes du drame ne sont pas encore connues.