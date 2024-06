L'excès d'acide urique dans le sang, ou hyperuricémie, est provoqué par une consommation trop importante de certains aliments riches en purine. Il peut provoquer des crises de goutte, une forme particulière d'arthrite qui touche surtout les hommes entre 30 et 60 ans. Le point sur les aliments à éviter et les bonnes règles alimentaires à suivre pour l'éviter.

Les purines sont des molécules azotées qui se trouvent dans les organismes vivants. Elles jouent un rôle important dans certaines réactions de l'organisme. Par exemple, elles apportent des éléments essentiels à l'ADN.

L'acide urique, c'est quoi ?

L'acide urique est produit par la dégradation des purines naturellement présentes dans les aliments d'origine végétales et animales par l'organisme. Il est normalement éliminé par l'intestin et les reins, et expulsé par les urines.

Les valeurs normales d'acide urique sont comprises entre 40 à 60 mg/L (ou 240 à 360 umol/l) pour l'homme, entre 30 à 50 mg/L (ou 180 à 300 umol/l) pour la femme et entre 25 à 40 mg/L (ou 150 à 240 umol/l) pour l'enfant.

Mais, en cas d'un taux trop élevé d'acide urique dans le corps, soit on en fabrique trop ou on ne l'élimine pas assez.

Pour réduire le taux d'acide urique dans le sang, Anne Guillot, diététicienne nutritionniste fait le point sur quelques règles alimentaires et les aliments à éviter ou consommer avec modération.

Les aliments riches en purines à éviter

Voici les principaux aliments à éviter dans le cas d'un excès d'acide urique :

• viande rouge ;

• abats ;

• viandes ou poissons séchées (ou

fumées) ;

• Bouillons cubes (330 mg de purines pour 10 grammes* soit l'équivalent d'une portion d'abats) ;

• Sodas et jus de fruits riches en fructose.

Mais attention certains morceaux de viande blanche peuvent aussi afficher un taux élevé de purines.

«La viande rouge et les abats sont particulièrement à éviter, mais en réalité il faut prendre en compte le morceau de la viande pour établir sa richesse en purine. Par exemple, le filet mignon de porc affichera 146,2 mg d'acide urique pour 100 grammes alors que l'épaule n'en contiendra

que 81,4 » explique Anne Guillot, diététicienne nutritionniste (https://www.anneguillot.com/).

Les produits de la mer sont aussi à surveiller, en particulier les fruits de mer et les petits poissons gras, comme les maquereaux et sardines en boite.

En fonction des aliments, nous avons choisi des mesures proches des dosages utilisés dans la vie courante (10 grammes pour le bouillon cube ou la spiruline, 100 grammes pour une portion de viande).

Favoriser son élimination

Pour réduire le taux d'acide urique, il est également possible de jouer sur l'élimination des purines. Pour cela, pas de secret, il faut donc boire abondement, 2 litres d'eau par jour, (en priorité des eaux minérales alcalines type Vichy Célestin).

Enfin, même si elle est parée de multiples vertus, la spiruline est elle aussi à laisser au placard. Cette algue contient 107 mg de purine pour 10 grammes.

« D'après une étude publiée en 2012, les végétaux ne poseraient pas de problème, car les « purines » végétales ne se transforment pas en acide urique », explique Anne Guillot.

Pour connaitre toutes les concentrations d'acide urique des aliments. Si ce site est destiné à l'alimentation des animaux domestiques, les valeurs en purines sont valables aussi pour les êtres humains.

Les aliments à surveiller

«Certains aliments peuvent favoriser le déclenchement d'une crise de goutte, alors qu'ils ne contiennent pas d'acide urique, et cela par des mécanismes biologiques compliqués», explique Anne Guillot. Parmi eux, on a identifié le chocolat, champignons, choux, asperges, oseille, épinards, rhubarbe, figues séchées, etc.).

Si les produits laitiers pauvres en matières grasses (fromage frais, moins de 20%, yaourt, lait demi-écrémé) favorisent l'élimination de l'acide urique, il est recommandé de limiter son apport journalier en matière grasse et en sucres pour éviter une augmentation de l'insuline qui va inhiber l'élimination de l'acide urique.

En cas de doute, n'hésitez pas à consulter un médecin nutritionniste et/ou un diététicien qui va vous aider à réguler votre consommation de purines.