Plus de 2500 doublettes issues de 44 wilayas du pays prendront part les 27, 28 et 29 juin à Médéa au festival national de pétanque (jeu court), a-t-on appris mardi auprès des organisateurs.

Cette compétition de trois jours est organisée par la ligue de sports de boules de la wilaya de Médéa, sous le haut patronage du wali de Médéa en collaboration avec la Direction de la jeunesse et des sports de la wilaya et la Fédération algérienne des sports de boules.

Les parties se dérouleront par élimination directe à 13 points, au niveau des communes de Berrouaghia, Ouled Brahim et le boulodrome du centre-ville de Médéa.

Selon le président de la ligue organisatrice, Samir Benamara, l'organisation de ce festival national vise à "promouvoir et de vulgariser cette discipline dans les communes de la wilaya de Médéa et de valoriser et d’améliorer cette discipline dans l'objectif de consolider les relations d’amitié, de fraternité et d’unité entre les sportifs". Les demi-finales et la finale auront lieu samedi au niveau du boulodrome de Médéa, suivies de la cérémonie de remise des cadeaux et du trophée.