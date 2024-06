Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a affirmé, lundi à Alger,

la disponibilité de l'Algérie à envoyer des hôpitaux de campagne à Ghaza, sur fond

du génocide perpétré par l'entité sioniste contre le peuple palestinien sans défense.

Visitant le stand de l'Etablissement central de construction (ECC) relevant de la Direction des fabrications militaires (DFM) du ministère de la Défense nationale, lors de son inauguration de la 55e édition de la Foire internationale d'Alger (FIA), le président de la République a affirmé que l'Algérie" est déterminée à réaliser deux (2), voire trois (3) hôpitaux au profit de la bande de Ghaza, dans les plus brefs délais, en vue d'aider les équipes médicales sur place et leur permettre de soigner les blessés, sur fond du génocide perpétré par l'entité sioniste contre la bande".

Le représentant du ministère de la Défense nationale a, de son côté, indiqué que l'hôpital de campagne, dont la réalisation pourrait prendre de 10 à 15 jours, comprendra une salle aménagée destinée à la chirurgie et à la stérilisation, ajoutant que l'hôpital sera doté de tous les équipements médicaux de pointe.

Le Premier ministre reçoit un appel téléphonique de son homologue palestinien

Le Premier ministre, M. Nadir Larbaoui, a reçu, mardi, un appel téléphonique du Premier ministre, ministre des Affaires étrangères et des Expatriés de Palestine, M. Mohammad Mustafa, qui lui a transmis les salutations et la reconnaissance du président de l'Etat de Palestine, M. Mahmoud Abbas, à son frère, le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, pour ses efforts inlassables dans la mobilisation du soutien international en faveur de la cause palestinienne, indique un communiqué des services du Premier ministre. "Le Premier ministre, M. Nadir Larbaoui, a reçu, ce jour, 25 juin 2024, un appel téléphonique du Premier ministre, ministre des Affaires étrangères et des Expatriés de Palestine, M. Mohammad Mustafa, qui lui a transmis les salutations et la reconnaissance du président de l'Etat de Palestine, M. Mahmoud Abbas, à son frère, le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, pour ses efforts inlassables dans la mobilisation du soutien international dans les différents fora internationaux, notamment au Conseil de sécurité, en faveur de la cause palestinienne et du recouvrement par le peuple palestinien de ses droits légitimes", lit-on dans le communiqué.

Le Premier ministre palestinien a également fait part "des remerciements et de la gratitude des dirigeants et du peuple palestiniens au président de la République pour sa décision de versement de la deuxième tranche de la contribution de l'Algérie au budget de l'Autorité palestinienne au titre de l'année en cours, afin d'atténuer les souffrances du peuple palestinien et de renforcer sa résilience face à l'agression sioniste incessante", conclut la même source.