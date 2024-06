Un envoyé chinois a appelé lundi toutes les parties en Somalie à donner la priorité aux intérêts du pays et de son peuple, et à résoudre les différends par le dialogue et la consultation, a rapporté mardi l'agence de presse Chine nouvelle.

"La communauté internationale devrait adhérer au principe de la conduite et de l'appropriation par la Somalie et éviter les pressions et les ingérences extérieures ou l'imposition d'un modèle de gouvernance", a déclaré Dai Bing, représentant permanent adjoint de la Chine auprès des Nations unies, lors de la séance d'information du Conseil de sécurité sur la Somalie.

L'envoyé a souligné l'importance de faire avancer le processus politique en Somalie. Il s'est félicité de la réunion du Conseil consultatif national organisée par le gouvernement fédéral de la Somalie avec le gouvernement des Etats membres fédéraux en mai de cette année, au cours de laquelle ils ont discuté de questions importantes tels que la révision de la constitution et le système électoral.

La mission d'assistance des Nations Unies en Somalie (UNSOM) a déployé des efforts considérables au fil des ans pour aider la Somalie à faire progresser la transition politique et la réforme du secteur de la sécurité. "La Chine soutient l'UNSOM dans la formulation, dès que possible, d'un calendrier de transition scientifique et raisonnable qui corresponde à l'évolution de la situation et aux exigences du gouvernement somalien", a déclaré M. Dai.

En ce qui concerne la situation sécuritaire, M. Dai a souligné les défis posés par les récentes attaques terroristes d'Al-Shebab à Mogadiscio et dans d'autres lieux, qui ont fait de nombreuses victimes civiles.

"La communauté internationale doit continuer à aider la Somalie à renforcer ses forces de sécurité, à mener des opérations antiterroristes et à assumer progressivement ses responsabilités en matière de sécurité de manière indépendante", a-t-il déclaré.

Le diplomate a appelé à "une exploration proactive des moyens de poursuivre le soutien à la Somalie afin d'éviter un vide sécuritaire et a souligné les pénuries de financement auxquelles sont confrontés l'ATMIS et les accords de suivi.

"La Chine espère que les pays développés donateurs traditionnels répondront à l'appel du secrétaire général et combleront activement le déficit de financement", a-t-il déclaré.

M. Dai a également souligné l'importance du maintien de la stabilité régionale globale. Il a fait remarquer que la Somalie était un pays crucial dans la Corne de l'Afrique, et que la paix et la stabilité en Somalie ainsi que les relations de bon voisinage entre les pays de la région servaient leurs intérêts.