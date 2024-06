Une convention de coopération a été signé, mardi à Alger, entre le ministère de l'Environnement et des Energies renouvelables et l'Association algérienne des acteurs du froid et de la climatisation (3AFC), visant à accompagner les professionnels et les acteurs du domaine du froid et de la climatisation dans le développement des métiers liés au secteur.

L'accord a été signé par le Directeur général de l’environnement et du développement durable auprès du ministère de l’Environnement, Messaoud Tebani, et le Président de la 3AFC, Yazid Derbal, sous la supervision de la ministre de l’Environnement et des Energies renouvelables Fazia Dahleb, en présence du ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab, et ce, en marge d'une rencontre organisée par le ministère en collaboration avec l'Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel (UNIDO), à l'occasion de la journée mondiale du froid, célébrée le 26 juin de chaque année.

Mme Dahleb a expliqué que cet accord vise à "assurer l'accompagnement des professionnels et des acteurs du secteur du froid et de la climatisation dans le développement des métiers du secteur en question, conformément aux lois et textes juridiques nationaux liés à l'Accord de Vienne et au Protocole de Montréal".

L'accord porte sur trois axes, à savoir le développement des compétences des techniciens et des ingénieurs, la promotion de l'utilisation de technologies vertes durables et de la communication entre les membres de l'association et les consommateurs outre la sensibilisation à l'utilisation des appareils à haute efficacité énergétique pour réduire les dommages liés au réchauffement climatique, a expliqué le président de la 3AFC dans une déclaration à la presse en marge des travaux de la réunion.