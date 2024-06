La première édition du Salon international des véhicules thermiques, électriques et hybrides, s’est ouvert lundi au Centre des conventions d’Oran (CCO) "Mohamed Benahmed", avec la participation d’une vingtaine d’exposants dont des fabricants locaux.

Le directeur du Salon, Mourad Chiboub a déclaré, à l’APS, que cette manifestation organisée par la société "SARL Moca-Com" spécialisée dans les manifestations et les expositions, constitue une opportunité pour les investisseurs et les chercheurs dans le domaine de la construction automobile, faisant observer, dans cet ordre d’idées, que le secteur de l’automobile a connu, le retour en Algérie, de plusieurs marques internationales, grâce aux efforts de l’Etat en la matière.

A signaler que la première édition de ce salon de six jours, organisée sous le slogan "Présent et futur des véhicules", est marquée par la présence de 5 marques spécialisées dans la fabrication et l’importation de voitures, notamment utilitaires et des camions, à l’instar du groupe chinois "Howo" et du constructeur coréen "Daewoo".

L’Etablissement pour le développement de l’industrie automobile relevant de la direction des industries militaires prend part également à cette manifestation par l’exposition d’une série de véhicules industriels, utilitaires et de camions, souligne-t-on.

L'Etablissement dévoilera, mardi, ses nouveaux camions tracteurs (truck tractor) et des autobus fabriqués avec des versions modifiées, selon la même source.

Participe également à cette manifestation économique le Centre de recherches des technologies industrielles relevant de la Direction générale de la Recherche scientifique du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique qui s’attèle actuellement à élaborer des projets inhérents aux véhicules électriques, a fait savoir le directeur-adjoint du Centre, Benamar Abdeslam.

M. Benamar a affirmé, dans une déclaration à l’APS en marge de la cérémonie inaugurale du Salon, que le Centre œuvre actuellement à développer des batteries et des systèmes de contrôle pour véhicules électriques, en plus de développer un moteur en collaboration avec une entreprise algérienne spécialisée dans le domaine.

Il a, d’autre part, fait observer que le Centre a franchi des étapes importantes dans la réalisation de modèles de tableaux de bord et de géo-localisation pour véhicules.

Les organisateurs ont programmé, en marge du Salon, une série de conférences ayant pour thèmes, notamment, "Les nouveaux critères de voitures en Algérie", "Nouvelle approche de l’Algérie dans le domaine du développement de l’industrie automobile", "Adaptation des véhicules électriques en Algérie", ainsi que "Programme national de maîtrise de l’énergie pour une mobilité durable".