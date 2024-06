La digitalisation des services bancaires nécessite l’adhésion de la clientèle de ces organismes financiers qui sont appelés à recourir aux services numériques offerts par leurs banques, ont souligné lundi à Tizi-Ouzou, des participants à un séminaire national sur "La numérisation des services bancaires en Algérie : opportunités et défis".

Des universitaires et des banquiers qui ont pris part à la première journée de cette manifestation scientifique abritée par l’université Mouloud Mammeri, ont noté que le recours aux services numériques offerts par les banques par les particuliers et les opérateurs économiques reste en deçà des attentes.

Ainsi, si la carte interbancaire (CIB) est utilisée par les détenteurs pour effectuer des retraits d’argent, comme c'était le cas à l’occasion de la fête de l’Aïd El Adha, célébrée récemment, de l’autre côté, le recours aux terminaux de paiement électronique (TPE) reste "insuffisant", ont indiqué M.M. Ouslimane et Hamroun, respectivement cadre à Banque de développement local (BDL) et à la Caisse nationale d’épargne et de prévoyance (Cnep-Banque)

Le doyen de la faculté des sciences économiques, commerciales et des sciences de gestion, Dr. Mohamed Laïche a noté que la numérisation des services bancaires qui présente de nombreuses opportunités pour l’économie nationale en constituant un levier pour la croissance économique contribue aussi à et l’amélioration des conditions de vie des citoyens en transformant de manière significative la manière dont les banques interagissent avec leurs clients, d’où l’importance de l’exploitation par la clientèle des services offerts par leurs banques.

"Cette numérisation est confrontée à des difficultés qu’il faudrait relever, il s’agit de la résistance au changement" a-t-il observé.

De leur côté, Pr Chenane et Dr. Medkour qui ont présenté une communication sur "les activités bancaires à l’ère du digital : cas du Crédit populaire algérien", ont insisté sur les "opportunités offertes par la digitalisation au secteur bancaire qui sont loin d'être négligeables, notamment en termes de réduction des coûts, gains de temps et charges liées au fonctionnement des banques".

Toutefois, ont-ils souligné, "pour garantir une transformation digitale réussie, il est crucial d'accorder une importance capitale à la formation des ressources humaines".

Ce séminaire de deux jours regroupant des intervenants de 35 universités du pays pour présenter plus de 90 communications, organisé par la Faculté des sciences économiques commerciales et des sciences de gestion ambitionne de fournir une analyse approfondie de la numérisation au sein du secteur bancaire algérien, en examinant les changements causés par ce processus, et en étudiant les opportunités et les défis auxquels les acteurs de ce secteur font face.