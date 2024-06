Les drogues de synthèse sont de plus en plus mortelles et de plus en plus addictives, a averti l'ONU, notant que le marché des drogues "bat des records de production", alimentant ainsi la criminalité et la violence dans le monde entier, et que les personnes les plus vulnérables, notamment les jeunes, sont touchées au premier chef par ce phénomène.

Dans son message marquant la Journée internationale contre l'abus et le trafic de drogues, célébrée le 26 juin de chaque année, le Secrétaire Général des Nations-Unies, Antonio Guterres a rappelé que l'usage des drogues, en tant que source d’immenses souffrances, a des effets dévastateurs sur la santé et le bien-être, rappelant que les overdoses font des centaines de milliers de victimes chaque année.

"Les personnes les plus vulnérables, et notamment les jeunes, sont touchées au premier chef par ce phénomène. Celles et ceux qui consomment des drogues ou qui souffrent de troubles liés à leur usage n’en finissent pas d’être exposés : victimes des drogues elles-mêmes, victimes de stigmatisation et de discrimination, et victimes des mesures brutales et inhumaines prises en réponse à ce problème".

"Pour briser le cycle de la souffrance", le chef de l'ONU appelle à cet effet, à investir dans la prévention "avant que les drogues ne prennent le dessus", soulignant que les programmes de prévention de la toxicomanie fondés sur des données probantes offraient la possibilité de protéger les personnes, voire des populations entières, tout en affaiblissant les réseaux illicites qui profitent de la misère humaine.

Conformément à sa résolution du 7 décembre 1987, l'Assemblée générale de l'ONU a décidé de célébrer la Journée internationale contre l'abus et le trafic de drogues, ou Journée mondiale contre la drogue, le 26 juin afin de renforcer l'action et la coopération aux échelons national, régional et international dans le but de parvenir à une société affranchie de l'abus des drogues.

Soutenue chaque année par la communauté internationale et par l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, cette journée a pour objectif de renforcer la sensibilisation au grand danger que sont les drogues illicites pour la société.