Le Commissariat du Festival international de la bande dessinée d'Alger (Fibda) a annoncé le début des inscriptions pour les concours nationaux et internationaux de la bande dessinée de la 16e édition (du 1 au 5 octobre 2024), destinés aux bédéistes professionnels et amateurs dans cinq catégories, sous le slogan "contes algériens".

Les demandes de candidature peuvent être déposées jusqu'au 1er septembre, dans cinq catégories: auteur professionnel (international), meilleure projet de BD, meilleure BD pour jeunes, meilleure revue de BD (international), en sus du concours de BD "Nous sommes tous Ghaza", avec pour objet, la présentation d'oeuvres algériennes qui illustrent la souffrance du peuple palestinien à Ghaza et expriment la solidarité de l'Algérie avec la cause palestinienne.

La même source cite les conditions des concours nationaux: les deux concours du meilleur projet de BP et de la meilleure BD pour jeunes, sont destinés aux Algériens de la catégorie d'âge de moins de 16 ans, qui doivent se conformer au thème "contes algériens", d'autant que "le participant doit dessiner des planches de BD qui relatent un conte sur l'Algérie, la culture et le patrimoine algériens, soit une comédie, imaginaire, tirés du patrimoine algérien ou un drame".

Quant au concours international du bédéiste professionnel, ajoute le communiqué, il est ouvert aux bédéistes professionnels algériens et internationaux passionnés de la culture algérienne, à condition que l'œuvre ait été publiée et éditée à partir de l'année 2020.

L'âge du participant à cette catégorie de la compétition n'étant pas fixé et les œuvres présentées peuvent être en langues nationales (arabe et amazighe) ou en langues étrangères (français, anglais...).

Sur la meilleure revue de BD, les organisateurs précisent qu'il s'agit d'un concours qui concerne les revues périodiques algériennes et étrangères et qui tendent à développer la BD.

Placée sous le slogan "Edition de jeunes", le 15e Fibda organisé du 5 au 8 octobre 2023, avait accueilli plus de 80 auteurs et éditeurs de plusieurs pays avec à l'honneur, le personnage iconique et historique du conte algérien "M'quidech".